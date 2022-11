Edição 967 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O governo de Rondônia, representado pela Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, participou nos dias 22 e 23 de novembro do 1° Workshop Nacional de Estratégia e Inovação do Sistema Penitenciário Brasileiro, ofertado pelo Departamento Penitenciário Nacional – Depen. O evento ocorreu em Brasília, na sede do departamento penitenciário, objetivando o alinhamento estratégico de ações dos estados e Distrito Federal, por meio de propostas de inovações e interação entre os estados.

Os temas do Workshop, “estratégia” e “inovação” foram trabalhados através de oficinas, aliados à utilização prática de ferramentas atuais, dando diretrizes e novas ideias ao aprimoramento da estrutura organizacional do sistema penitenciário nacional.

Na terça-feira, os participantes prestigiaram a inauguração da nova sede do Depen e na parte da tarde e durante toda a quarta-feira (23), foram trabalhados pontos que interferem diretamente no resultado das ações das secretarias, sendo eles: Políticas Públicas, Planejamento Estratégico, Inovação e Diretrizes e Análise SWOT, todos carregados de instruções para a utilização de plataformas onlines visuais, de edição e criação de apresentações, com a finalidade de facilitar a implantação dos novos métodos.

Representando o Estado de Rondônia, estiveram presentes o secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito, o diretor administrativo da Polícia Penal, Francisco Rodrigues, o chefe do Núcleo de Informações Penitenciárias, Marcos Lopes e a assessora de Comunicação, Taiana Mendonça.

O secretário, Marcus Rito destacou os ganhos do workshop ofertados aos servidores. “A secretaria selecionou setores estratégicos para participar do evento, focando no melhor aproveitamento das instruções repassadas pelo Depen. Ao proporcionar novos conhecimentos aos servidores, o governo aprimora o funcionamento do sistema prisional em várias vertentes; o servidor que é valorizado, a secretaria que obtém um corpo técnico mais preparado, e a sociedade que recebe um serviço de qualidade, constantemente aprimorado, que cuida do sistema prisional, fortalecendo assim, a segurança pública”, concluiu.

Fonte: Governo RO