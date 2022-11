Edição 968 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Visando atender às necessidades da Rede Pública Estadual de Ensino e ampliar a qualidade de ensino no ambiente escolar, o Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, carrega e despacha neste sábado (26), sete “Caminhões da Felicidade”, que irão levar equipamentos e materiais a escolas estaduais que integram a Coordenadoria Regional de Educação – CRE do município de Alta Floresta d’Oeste.

Os ‘caminhões’, trata-se de um projeto que tem como objetivo atender às necessidades dos alunos e melhorar a qualidade do ensino estadual. Os veículos serão carregados de kits mobiliários, conjunto aluno (mesa e cadeira), conjunto professor (mesa e cadeira), mesa bancada e freezers.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, as entregas fazem parte do plano estratégico do Governo em atender as necessidades que influenciam na atuação do professor e no desenvolvimento dos estudantes.

“As aquisições feitas para as escolas têm sido parte do nosso investimento e com este intuito, tem-se a importância em dar condições aos nossos servidores, para que suas atividades sejam melhores desenvolvidas. A formação educacional de um aluno, não é somente pedagógica, são diversos fatores que se somam e resultam nessa qualidade,” pontuou a secretária.

Fonte: Governo RO