Edição 970 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Os serviços de ornamentação para o evento “Natal de Luz”, que acontece no dia 1° de dezembro, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, estão em ajustes finais. Desde o último dia 6 deste mês, mais de 25 servidores da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – Sugesp estão realizando os trabalhos de instalação dos materiais de luminárias e demais equipamentos para atrair a impressão do público.

A sede do Governo de Rondônia vai promover a cerimônia natalina a partir das 17h30 da próxima quinta-feira 1°, e terá apresentações musicais, danças e corais clássicos, além da presença do governador Marcos Rocha e autoridades, sendo aberto para o público em geral participar.

O diretor executivo da Sugesp, João Pablo Claudino Lima salienta que, os trabalhos de ornamentação começaram a ser intensificados a partir de 15 de novembro, os quais passaram a ser feitos durante a tarde e também, foi estendido durante os fins de semana. “Foram dias de trabalho, com muito esforço para instalar estes aparatos de iluminação. Tudo isso, para que durante o evento, tudo ocorra bem, sem nenhuma falha”, pontuou.

A respeito dos ajustes finais da ornamentação, João Pablo detalha que, para o término dos trabalhos, o que falta é apenas a instalação do céu estrelado, última etapa. “Os trabalhos de montagem do túnel, das lâmpadas laterais, árvore, já foram finalizados”.

O arquiteto da Sugesp e responsável pelo projeto de ornamentação do “Natal de Luz”, Guilherme Guimarães pontua que foram aproximadamente 1.709.495 (um milhão, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco) pontos de iluminação, instalados em todo o Palácio Rio Madeira – PRM, na ornamentação. O investimento total é de mais de R$ 700 mil, devido aos materiais que foram usados.

PROGRAMAÇÃO

A programação para o “Natal de Luz” já está definida, e terá a presença da banda de música da Polícia Militar e o sobrevoo do Papai Noel, em um voo comandado pela equipe do Núcleo de Operações Especiais – NOA, do Corpo de Bombeiros; o coral Cantores do Rei, da Primeira Igreja Batista de Porto Velho; dança do Centro de Movimento 1º Ato e o teatro da Associação São Tiago Maior, com o Presépio Vivo, será um ponto alto do evento.

