Edição 971 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Foram concluídas as obras de pavimentação asfálticas no morro da Rodovia-257, que liga o distrito do 5° BEC a outros municípios. As obras foram executadas pela 2° Residência Regional e Usina de Asfalto de Ariquemes, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte – DER.

Segundo o residente Dirceu Souza, foram 800 metros de pavimentação asfáltica. “A rodovia é de extrema importância para produção agrícola e pecuária da região, por isso a manutenção da região deve ser constante”.

O gerente da Usina de Asfalto de Ariquemes, Emerson Santos informou que no período de intensas chuvas ocorriam muitos transtornos que atrapalhavam a trafegabilidade, “Com a finalização das obras de pavimentação asfáltica esperamos atenuar essas incidências”, informou.

Um trecho que foi abandonado devido à precariedade que era antes, a empresa que trabalhava no local abandonou a obra.

“Foi um desafio concluir os 800 metros de asfalto na rodovia-257, quando a empresa contratada para executar a obra desistiu, equipes do DER tomaram conta, um trecho difícil, foram removidas diversas pedras grandes no eixo da pista que dificultavam a realização da obra, e mais de 8 metros de aterro. O trecho está em perfeitas condições de trafegabilidade, cumprindo as orientações do governador Marcos Rocha, que prioriza a segurança da população de Rondônia”, afirmou o diretor- geral do DER, Eder André Fernandes.

Felicidade para comerciantes da região, dona Creuzenir Olalia lembra de como era difícil chegar até o distrito do 5°Bec, por causa da precariedade do morro, sem contar com a falta de segurança na estrada, que interferia no movimento do comércio, afastando a população da região, “Na época de intensas chuvas aquele trecho da estrada ficava intrafegável e no tempo de seca a poeira era intensa. Estou muito feliz com a finalização dessa obra, com a estrada boa as pessoas poderão voltar a circular pela região com segurança”, finalizou.

De acordo com o diretor Eder André Fernandes, as condições das estradas interferem em todos os setores básicos para qualidade de vida da população, seja para o transporte de alimentos, insumos e acessos às localidades comerciais. O trabalho do DER é garantir a trafegabilidade e assim o desenvolvimento do Estado”, declarou o diretor-geral.

Fonte: Governo RO