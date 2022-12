Edição 975 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Após dois anos, devido à pandemia, acontece de forma presencial, a abertura da Fase Estadual do Festival Estudantil Rondoniense de Artes, nesta segunda-feira (5), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. Cerca de 540 representantes de cada segmento artístico das 18 Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, com delegação entre artista, chefe de delegação e dirigentes se farão presentes no evento.

A programação conta com as exposições, 5 e 6 de dezembro, dos segmentos artísticos de Cinema, Dança, Desenho, Escultura, Fotografia, Música, Pintura e Teatro. Além de visitas culturais na Casa de Cultura Ivan Marrocos, Museu da Memória Rondoniense, Centro Histórico de Porto Velho e Memorial Rondon e oficinas temáticas de cada linguagem artística.

As inscrições iniciaram no dia 1° de maio e os artistas já passaram pelas Fases: Escolar, Municipal, Curadoria e agora está finalizando com a Fase Estadual. Comprometido com a qualidade da educação básica, a ação é uma iniciativa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, que vem desenvolvendo o Festival nas escolas.

A titular da pasta, Ana Lúcia Pacini faz o convite para que toda a população possa participar deste grande evento organizado pela equipe do Núcleo de Arte e Cultura Escolar da Seduc. “É com muito orgulho que convido todos a se fazerem presentes neste evento. A arte é muito importante à formação e é um instrumento benéfico para fortalecer laços entre os alunos”, relatou Ana Lúcia, dando destaque à coordenação da chefe do Núcleo, Sabrynne Sena.

APRESENTAÇÕES

As exposições dos artistas do Fera de 2022 acontecem simultaneamente, nos dias 5 e 6 de dezembro, sendo Cinema: Auditório do Museu da Memória Rondoniense; Desenho, Escultura, Fotografia e Pintura: Casa de Cultura Ivan Marrocos; Música e Teatro: Teatro Palácio das Artes e Teatro Guaporé.

Segunda-feira, 5 de dezembro

9h30 às 12h: Teatro – Teatro Palácio das Artes

17h às 20h: Canto Juvenil e Adulto – Teatro Palácio das Artes

Terça-feira, 6 de dezembro

8h às 9h: Instrumental – Teatro Guaporé

9h às 12h: Dança – Teatro Guaporé

10h às 12h: Cinema, Desenho, Fotografia, Pintura e Escultura – Casa de Cultura Ivan Marrocos e Museu da Memória Rondoniense

14h às 16h: Premiação – Teatro Guaporé

Fonte: Governo RO