Edição 977 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Com a missão de aperfeiçoar os índices e possibilidades de sobrevivência policial nos momentos de folga, integrantes da segurança institucional do Governo de Rondônia, que fazem parte da Casa Militar do Estado, participam nesta semana, da 2ª edição do curso de sobrevivência policial.

“Durante o curso, o militar terá a oportunidade de aprender sobre comportamentos protetivos; teorias de capacitação; toda a parte de balística terminal; balística aplicada a veículos; técnicas e táticas para confronto armado, estando sem farda, retenção e contra-retenção”, comenta o instrutor do curso e o coordenador de operações da Casa Militar, major PM Rodrigo Silva Nunes.

O treinamento submete os policiais a passarem por simulações que podem ocorrer com o militar durante a folga, para que o mesmo possa saber lidar adequadamente com o momento crítico, em que a única missão é sobreviver.

Técnicas simples de disparo aproximado que auxiliam o policial, oficinas com simulações em locais como lojas, farmácias onde o objetivo do suspeito é praticar um roubo, por exemplo, fazem parte da carga do curso.

Fonte: Governo RO