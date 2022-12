Edição 981 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

A 2ª Feira do Jovem Empreendedor irá reunir mais de 60 jovens empreendedores, em uma grande exposição no próximo sábado, 17, das 16h às 22h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho. A proposta parte da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, por meio da Coordenadoria de Juventude, objetivando o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a juventude rondoniense.

‘‘O Governo de Rondônia tem compromisso com o desenvolvimento do Estado, e estimular os nossos jovens a empreender é essencial, pois assim eles têm oportunidade de desenvolver habilidades, realizar sonhos, e contribuir para a geração de emprego e renda. Estamos trabalhando fortemente para a educação, capacitar a nossa população e dar visibilidade aos negócios, que estão sendo criados no Estado, pois acreditamos que podemos transformar Rondônia no melhor lugar para viver e trabalhar do País’’, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

O coordenador da Juventude, Gabriel Barbosa explicou que, diante dos desafios, pelos quais os empreendedores encontram no comércio, durante a atual gestão do Governo do Estado as políticas públicas voltadas para esse setor tiveram uma atenção especial, inclusive o incentivo ao empreendedorismo do público jovem. ‘‘A Feira do Jovem Empreendedor é uma ação para estimular o empreendedor jovem, em que o objetivo é apoiar esses empreendedores que ganharão espaço para demonstrar e mostrar o seu ramo de negócio à população, além de comercializar seus serviços e produtos’’, ressaltou.

O evento contará ainda, com a presença do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep, com oferta de cursos gratuitos à população, e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, com apresentação de programas voltados para estimular a abertura e manutenção de negócios. Além disso, a Coordenadoria de Cultura da Sejucel levará à feira apresentações de danças, músicas, poesias, e competições esportivas, além de espaço de lazer e artes.

INSCRIÇÕES

Para aqueles que têm entre 16 e 29 anos e desejam fazer exposição e comercialização na feira, devem se inscrever até neste próximo sábado (10), com o preenchimento do formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTkDHOqWEJVXafRYJxlc9NvSeqkMhsZYUIvNvdAhFEloEF7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0) e observar o que está orientado no edital de seleção pública.

Fonte: Governo RO