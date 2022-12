Edição 981 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Reconhecendo a excelência e o compromisso dos serviços prestados por seus colaboradores, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia, vai realizar neste sábado, 10, a partir das 7 horas, no município de Cacoal, o “Encontro de Servidores”.

O diretor geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida, explica que a programação do encontro objetiva a qualidade de vida do servidor, com ênfase ao bem estar e seu reconhecimento, além de comemorar o Dia do Servidor Público e o Aniversário da Autarquia, quando acontece a condecoração de Medalhas.

Apoiando o trabalho executado pela Autarquia, o governador do Estado, Marcos Rocha, acentua que “um servidor motivado demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os demais no ambiente laboral, trabalhando de forma eficaz e, principalmente, com respeito ao cidadão”, pontua o governador.

Atuando como uma inovação na troca de experiências entre os servidores de todas as unidades do Detran em Rondônia, o “Encontro de Servidores” tem uma programação dividida em 4 momentos: acolhimento, condecoração de medalhas, treinamento de autoperformance e gincana. “Temos uma estimativa de 400 participantes, que fizeram sua adesão através de formulário divulgado na Intranet”, destacou Paulo Higo.

MEDALHAS

Como forma de valorizar os servidores e reconhecer personalidades que tenham se distinguido por relevantes serviços prestados à causa da segurança do trânsito, mobilidade humana, sustentabilidade ambiental ou na defesa da vida, o Detran premia deste 2018, os servidores do quadro e pessoas célebres para o trânsito, com as medalhas de Mérito de Trânsito Governador Ângelo Angelin, Trânsito em defesa da Vida e Serviço de Trânsito. “Uma distinção honorífica para aqueles que contribuíram na trajetória da Autarquia”, acrescentou o diretor geral.

O Encontro de Servidores é organizado pela Coordenadoria de Qualidade – Cquali e Coordenadoria de Apoio Técnico – Ctec do Detran Rondônia.

