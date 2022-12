Edição 983 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Ruas do município de Alto Alegre dos Parecis estão mais iluminadas. Isso se deve aos trabalhos de substituição das lâmpadas a vapor de sódio por lâmpadas de Led e, também, a instalação de novos pontos de iluminação no município. O que significa mais segurança aos moradores e economicidade para o poder executivo municipal. A mudança aconteceu via projeto “Governo na Cidade”, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

São mais de três quilômetros que passaram por melhorias em duas avenidas, a Tancredo Neves e a Getúlio Vargas. As duas abrangem cinco bairros, incluindo o centro da cidade, dentre eles estão: Vista Alegre, Boa Vista, Jardim América, Cristo Rei e Jardim das Palmeiras.

Desde que lançou o projeto, o Governo de Rondônia tem reforçado que as ações municipalistas serão aplicadas com recursos próprios nos 52 municípios do Estado, a fim de atender às necessidades da população, promovendo assim, o desenvolvimento.

“Queremos fazer com que a população tenha orgulho do município que mora e as ações municipalistas do Governo do Estado têm contribuído para o desenvolvimento dos municípios. E uma obra de iluminação em vias públicas transforma e melhora as condições de vida da população. O governo municipalista tem fortalecido parcerias com as prefeituras dos municípios para que juntos possamos avançar, ainda mais, no desenvolvimento do Estado”, disse o governador Marcos Rocha.

De acordo com o prefeito, Denair Pedro da Silva, com a finalização da implantação de iluminação pública, a cidade está mais bonita e valorizada. “O governador Marcos Rocha valorizou a Alto Alegre dos Parecis com esse trabalho. Com mais iluminação há mais prevenção de criminalidade, melhor tráfego, e ainda, embelezou nossas áreas urbanas, o que favorecerá o nosso comércio, turismo e desenvolvimento”, destacou.

O sentimento de bem-estar pela conclusão da obra é compartilhado entre os moradores. É o caso do empresário Gláucio Vieira. “Alto Alegre está de parabéns. Com as avenidas mais iluminadas podemos circular com mais tranquilidade. Até o nosso comércio tem mais segurança”, enfatizou Gláucio.

INVESTIMENTOS

Foram destinados pelo Governo de Rondônia para o município quase R$ 2 milhões, referentes à primeira etapa para a instalação de postes e troca de lâmpadas mais eficientes. Para a Avenida Tancredo Neves o valor orçado foi de R$ 929.696,63 (novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), com a contrapartida da prefeitura no montante de R$ 19.457,51 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Já para a Avenida Getúlio Vagas foi destinado o valor de R$ 930.399,19 (novecentos e trinta mil, trezentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) e a contrapartida da prefeitura de R$ 48.968,38 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). Os trabalhos de iluminação foram concluídos em dois momentos. O primeiro, no mês de agosto, na Avenida Tancredo de Almeida Neves e posteriormente, em novembro, foram concluídas as ações na Avenida Getúlio Vargas.

Fonte: Governo RO