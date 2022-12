Edição 989 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

O Instituto de Pesos e Medidas – Ipem, de Rondônia, divulgou o balanço de serviços prestados à população ao longo do ano de 2022, quando foram verificados: 9.570 cronotacógrafos; 3.897 bombas de combustíveis; 3.802 balanças comerciais; 2.424 veículos tanques; 546 taxímetros e 191 balanças rodoviárias.

O trabalho tem o objetivo de coibir o risco de perdas por erro de medição no momento da venda ao consumidor, garantindo a padronização e eficácia dos instrumentos de acordo com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O Laboratório de Pré-Medidos também esteve ativo ao longo do ano. Os fiscais do Ipem também vistoriaram 151 estabelecimentos comerciais no Estado, onde ocorreram 945 pré-exames em produtos; 596 identificações em massas desiguais, além de 64 coletas de produtos e 30 itens retirados de forma aleatória das prateleiras. Na oportunidade também foram realizadas 47 verificações em GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), popularmente conhecidos como gás de cozinha.

As ações tiveram o objetivo de saber se o peso indicado na embalagem (tara) de itens pesados sem a presença do consumidor, de responsabilidade do próprio ponto de venda e de produtos de terceiros, corresponde ao peso real do produto, seguindo as normas do Inmetro.

Ao destacar as ações do Ipem, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça que o órgão faz parte do sistema de defesa ao consumidor. “O Ipem tem uma importante missão que reflete diretamente na proteção dos direitos do consumidor. As atividades são desenvolvidas para que o consumidor não seja prejudicado com a pesagem irregular do produto, além de outras ações que são realizadas para maior segurança da população em adquirir produtos de qualidade”, define o governador.

“Esse trabalho faz parte do Planejamento Estratégico do Governo de Rondônia em conjunto com o Inmetro, que busca ampliar o alcance das ações com a finalidade de promover uma concorrência justa entre as empresas além de defender o consumidor na comercialização de produtos em estabelecimentos comerciais por todo Estado”, pontuou o presidente do Ipem, Theodoro Rahal.

O consumidor que encontrar ou suspeitar de alguma irregularidade na comercialização de produtos pode informar à Ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia, pelo e-mail [email protected] ou mesmo pelo telefone 0800 647 7277.

Fonte: Governo RO