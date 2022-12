Edição 992 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Um verdadeiro espetáculo artístico, empreendedor e cultural marcou a noite de terça-feira, 20, no Teatro Guaporé, em Porto Velho, com a realização do “Show de Talentos”, com a participação de servidores da Secretaria de Estado da Educação – Seduc. O evento promovido pelo Governo de Rondônia, contou com 22 apresentações artísticas.

Este ano, o “Show de Talentos” checou à sua quarta edição, com exposições de produtos dos servidores empreendedores da secretaria, bem como apresentações artísticas como: danças árabes, coreografias, bandas musicais, diversos cantores solistas e um coral composto por servidores que ofertam educação por meio da Mediação Tecnológica.

A servidora Leila Pinheiro, apresentou uma música motivacional e disse estar feliz em poder fazer parte do “Show de Talentos”. “Esta é uma noite muito especial para nós como servidores, pois além de nos valorizar, nos proporciona a oportunidade de expressar nossas habilidades artísticas, garante a motivação aos demais servidores e a população que vem prestigiar. Fico feliz em poder contribuir com este grandioso evento”, disse Leila.

O professor Marcelo Araújo, integrante da tradicional banda musical “Os sem Ensaio”, formada pelos servidores da secretaria, apresentou uma performance inspirada no estilo Rock Roll. Marcelo disse que o “Show de Talentos” é importante para os servidores. “Este evento além de nos proporcionar momentos de confraternização, incentiva a expressar nossos talentos artísticos. Sinto-me valorizado como artista e como servidor do Estado”, expressou Marcelo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, afirmou que projetos como este são de suma importância para o Governo do Estado. “Nossos servidores merecem um momento de lazer e descontração. O ‘Show de Talentos’ tem como objetivo valorizar o servidor, oportunizando a cada um a demonstrarem seus talentos artísticos, estimulando a criatividade e o empreendedorismo”, disse o governador.

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, idealizadora do projeto, afirmou que a secretaria tem muitos talentos guardados nos setores. “Quando idealizamos este evento não imaginávamos que chegaria tão longe, e que seria um tão esperado por todos. A Seduc é um verdadeiro celeiro de servidores talentosos, e o Governo do Estado está de parabéns em ter abraçado este projeto que valoriza ainda mais o servidor”, expressou a secretária.

Fonte: Governo RO