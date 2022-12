Edição 999 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

Rondônia por intermédio das atividades realizadas pela Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica – GTVEP da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, recebeu menção honrosa em virtude do trabalho executado durante a pandemia da covid-19. O serviço foi destacado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – MS, como atendimento exemplar, ao que é considerado pelo ente federal como “a maior emergência em saúde pública deste século”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ficou lisonjeado com a menção e ressaltou que a homenagem é estendida a todos que contribuíram com dedicação, trabalho, conhecimento e experiências profissionais em beneficio da saúde da população rondoniense.

“Não medimos esforços para unir todos os segmentos na luta pela vida, fazendo aquisição de insumos, equipamentos e qualificando mão de obra para trabalhar, atendendo ao maior número de pessoas em todo o Estado”, destacou.

A homenagem foi entregue em evento realizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que tinha o intuito de discutir as síndromes gripais e avaliar a resposta da vigilância para a pandemia da covid-19 no Brasil.

“Nossa equipe participou do evento e levou nossa história de processos realizados ao enfrentamento da pandemia, desde a realização de barreiras sanitárias, operações de fiscalização, vacinação, testes rápidos e gerenciamento de crises, ações desenvolvidas no decorrer da pandemia e a atual situação do coronavírus, influenza e outros vírus respiratórios”, disse o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima.

Fonte: Governo RO