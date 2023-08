Edital é aberto para seleção de empreendedores para o Pavilhão do Empreendedor na Expovel 2023

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, torna público o edital de seleção de entidade representativa de empreendedores, micro e pequenas empresas, para exposição de seus produtos no Pavilhão do Empreendedor na 12º Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel. O edital ficará disponível até às 23h59 da segunda-feira (14).

O Pavilhão do Empreendedor irá disponibilizar mais de 60 vagas para micro e pequenos empreendedores, contribuindo para o crescimento dos pequenos negócios, geração de empregos, fortalecendo a renda das famílias e fomentando o comércio e os serviços locais.

ACESSE O EDITAL AQUI

Fonte: Governo RO