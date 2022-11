EDITAL – Porto Velho abre processo seletivo para diretores escolares

34ª edição da Feira da Mulher Empreendedora aconteceu na quarta (30) no estacionamento do Sebrae

O projeto Feira da Mulher Empreendedora é realizado em Porto Velho desde 2017, e já beneficiou mais de 600 mulheres empreendedoras na capital. Assim como Edileuza Duarte, de 44 anos, que produz e vende plantas ornamentais e “kokedamas” nas feiras do município.

A organização é do Departamento de Políticas Públicas Para as Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), uma ação voltada ao fomento da renda familiar e empreendedorismo feminino, através da exposição dos itens produzidos por mulheres. A 34ª edição da Feira aconteceu nesta quarta (30) no estacionamento do Sebrae.

“Estava só com o ateliê em casa e agora posso expor meus produtos nas feiras, o que ajuda a gente a divulgar nosso trabalho. Comecei a mexer com plantas de início como paixão e só presenteava a minha família, mas depois começaram a perguntar se eu vendia e decidi empreender. Minha divulgação era só virtual e de boca a boca, mas agora posso expor presencialmente nas feiras”, contou a artesã.

O projeto, além de proporcionar oportunidade de renda às mulheres, possibilita ao público em geral conhecer produtos regionais diferenciados, de muita qualidade e bom gosto, nas áreas de artesanato, gastronomia, plantas ornamentais, entre outros. Na feira são expostos e comercializados artesanatos, cosméticos, plantas ornamentais, gastronomia, confecções, acessórios, entre outros produtos.

“Faço trabalhos manuais em EVA, miçangas, chinelos bordados, e outros artesanatos desde os meus 14 anos. Mas apesar de estar há anos no trabalho, só agora atuando nas feiras que tenho ganhado visibilidade. Por isso pretendo continuar trabalhando nas feiras ano que vem”, falou a artesã Dora Lúcia, 29 anos.

Conforme a DPPM, a perspectiva é que mais mulheres façam adesão ao projeto e consigam superar os desafios que encontram na sua trajetória.

“Hoje estamos encerrando o mês do empreendedorismo feminino, ontem tivemos o evento de homenagens e hoje as mulheres estão expondo seus produtos. Mês que vem teremos nossa feira fixa no IG Shopping, que acontece todo o fim de mês”, acrescentou Gina Brito, diretora do DPPM.

A Feira da Mulher Empreendedora acontece mensalmente, sempre no último final de semana do mês, no IG Shopping, na avenida Amazonas, 8339, Tiradentes, além de eventos esporádicos em outros espaços, como em datas comemorativas, assim como na quarta-feira (30), que a feira aconteceu como parte da comemoração do mês do Empreendedorismo Feminino, conforme a lei N°2.896, de 13 de dezembro de 2021.

A participação das empreendedoras é rotativa para dar oportunidade igual a todas. Interessadas em participar das próximas edições como expositoras podem procurar a sede da Semasf, de segunda a sexta-feira, na avenida Pinheiro Machado, nº 1718, de 8h às 14h, ou entrar em contato pelo telefone (69) 99258-8555.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO