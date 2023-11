EDITAL Prefeitura publica 3ª chamada para seleção de imóvel para atender à EMEIEF Maria Isaura da Costa Cruz

Evento busca conscientizar os servidores da saúde sobre maneiras de prevenção e combate a essas práticas

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove, nesta quinta-feira (30), a partir das 8h, o 1º Workshop sobre Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Ambiente de Trabalho. O evento é voltado para a prevenção e o combate a essas práticas e tem os servidores da saúde, de todas as esferas, como público-alvo.

Ao longo de 2023, a Semusa vem realizando diferentes atividades sobre esse tema, com o intuito de instruir seus servidores na prevenção das diferentes formas de assédios e discriminação, além de orientar os trabalhadores sobre como procurar ajuda em situações destas naturezas.

O workshop vai contar com palestras e rodas de conversa entre os palestrantes e o público presente. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre a temática e possibilitar que os participantes desenvolvam competências para identificar situações de assédio no trabalho, bem como acolher e orientar os denunciantes dessas situações.

A secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati, ressalta que a secretaria atuou ainda mais fortemente esse ano para melhorar as relações de trabalho entre os servidores, bem como o atendimento e acolhimento àqueles que procuram ajuda. Uma das ações foi o fortalecimento e ampliação dos canais da ouvidoria, tornando mais acessível, transparente e seguro para o servidor.

“Temos realizado diferentes ações para conscientizar, humanizar e coibir essas práticas antiéticas e criminosas. Combater todas as formas de assédio e discriminação no ambiente de trabalho é uma condição determinante para que os servidores se sintam respeitados, acolhidos e seguros. É uma das formas de proporcionarmos um convívio harmonioso no ambiente de trabalho, com mais integração e produtividade”, aponta a secretária-adjunta.

Marilene Penati também reforça que a participação dos servidores é muito importante para a amplificação das informações no ambiente de trabalho.

“A Semusa é muito grande e os serviços são essenciais, de modo que não temos como atender todos os servidores simultaneamente. Por isso, solicitamos que cada setor, departamento e as unidades de saúde enviem seus representantes para participar de todo o evento e, assim, serem os multiplicadores de conhecimento nos seus ambientes laborais”.

PROGRAMAÇÃO

1ª Workshop sobre Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Ambiente de Trabalho

7h30 – Credenciamento

8h15 – Abertura

8h30 – Palestra: Como identificar assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho e como evitar esse tipo de ocorrências nas organizações.

Palestrante: Professor Francisco Neto

9h10 – Palestra: Assédio moral, sexual e discriminação na visão do direito público

Palestrante: Dr. Marco Aurélio

9h50 – 1º Roda de Conversa

10h30 – Coffee Break

10h45 – Palestra: Cultura da paz no ambiente de trabalho

Palestrante: Itaci Ferreira

11h15 – Palestra: Mediação de conflitos no ambiente de trabalho

Palestrante: Psicóloga Anne Cleyanne Alves

11h45 – 2º Roda de Conversa

12h30 – Encerramento

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO