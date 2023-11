Participantes devem acompanhar próximas etapas do processo

Com objetivo de dar transparência ao chamamento público para a comercialização de alimentos e bebidas durante os 40 dias do projeto Natal Porto Luz, a Prefeitura de Porto Velho divulgou nesta segunda-feira (20) o resultado da homologação dos comerciantes que estão concorrendo às vagas disponíveis. Confira a lista aqui.

O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), através do Departamento de Posturas Urbanas, e a concessão será dada aos comerciantes que desejam trabalhar no Parque da Cidade, entre os dias 25 de novembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024.

Os contemplados, a partir de agora, devem seguir as próximas orientações previstas no edital. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente na Divisão de Fiscalização de Espaços Públicos (DFEP) da Semusb, localizada na rua Aparício de Moraes, 3616, bairro Industrial, ou pelo telefone 3901-3134.

NATAL PORTO LUZ

No dia 25 de novembro, a partir das 17h, o Parque da Cidade será aberto à população para o Natal Porto Luz 2023. A solenidade de abertura será às 19h, com o acendimento das luzes de Natal, chegada do Papai Noel e show pirotécnico, previstos para as 20h.

Serão concedidas autorizações para venda no local de, pelo menos, dez gêneros alimentícios, sendo eles: pastelaria, derivados do milho, churrasquinho, cachorro quente, comidas típicas, sorvete, hamburgueria, açaí, doceria e crepes. Também serão permitidos carrinhos de pipoca, banana frita e batata frita, carrinho de sorvete, carrinho de churros e churrasco grego, algodão-doce, balões e brinquedos.

