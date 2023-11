EDITALProcesso seletivo para contratação de voluntários para a Sema encerra nesta segunda-feira (20)

No total, 50 voluntários serão selecionados para atender as demandas da secretaria

Encerra-se nesta segunda-feira (20) o processo seletivo realizado pela Prefeitura de Porto Velho com objetivo de contratar serviço voluntário que possa atender às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), conforme especificado no edital nº 01/2023/SEMA.

“Mediante o desenvolvimento das atividades propostas, o voluntário vai receber uma ajuda de custo para cobrir as despesas com alimentação e transporte decorrentes do serviço em prol do meio ambiente de Porto Velho”, explicou o secretário Robson Damasceno (Sema).

Ele ainda ressaltou que o processo seletivo tem o intuito de fortalecer a gestão municipal em favor do meio ambiente e da sustentabilidade, mas também o relacionamento entre a administração do município e a comunidade como um todo, por meio de uma responsabilidade compartilhada. Além disso, a Prefeitura poderá ampliar a sua capacidade para cumprir as suas demandas.

REQUISITOS

O candidato interessado em participar desse processo seletivo deve ter nível superior completo e idade mínima de 18 anos. As inscrições iniciaram na sexta-feira (17) e seguem até as 23h59min desta segunda-feira (20). Para tanto, é necessário preencher corretamente o formulário de inscrição que está disponível no edital e enviar para o e-mail indicado.

ATIVIDADES

No total, 50 candidatos serão selecionados, conforme a necessidade da Sema. Essas pessoas vão exercer atividades de agente de serviço administrativo interno e externo diário, atendimentos na recepção, envio de documentos, organização de arquivos, atendimentos virtuais, auxílio aos assessores, gerentes e diretores.

Outras tarefas incluem analisar as demandas da população, apoio logístico e administrativo, auxílio aos técnicos da secretaria, elaboração, redação e digitação de correspondências como e-mails, memorandos e processos, manter registros e documentos sempre atualizados, elaboração de relatórios e elaboração de relatórios, entre outras atividades.

AJUDA DE CUSTO

