EDUCAÇÃO AMBIENTAL Alunos participam de atividades no Parque Natural através do projeto Guardiões do Meio Ambiente

Como parte do trabalho de educação ambiental desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Murilo Braga fizeram, nesta quarta-feira (9), uma visita guiada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) no Parque Natural Raimundo Paraguassú. A ação faz parte do projeto Guardiões do Meio Ambiente que tem como objetivo formar multiplicadores capazes de desenvolver atitudes de sustentabilidade socioambiental, visando novos hábitos para a conservação do local onde vivem.

Na visita ao Parque, os 16 alunos do terceiro ano, acompanhados de professores e educadores ambientais, tiveram a oportunidade de conhecer o Museu do Acervo Biológico Ronaldo Araújo, que dispõe de peças integrantes da fauna, flora, minerais e fósseis da região amazônica e também a trilha ecológica, um momento de contemplação e imersão ambiental, que proporciona contato direto com a biodiversidade local.

Já com foco na prevenção e combate às queimadas, os alunos também participaram de uma breve palestra que abordou os prejuízos causados pela prática criminosa tanto ao meio ambiente quanto à saúde da população, além das orientações sobre os canais de denúncias e como a comunidade pode colaborar na fiscalização.

Uma nova turma de estudantes da Escola Murilo Braga participa do projeto nesta quinta-feira (10) no Parque, com uma oficina sobre sabote líquido ecológico.

