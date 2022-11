Educação ambiental continua sendo tema abordado entre estudantes e comunidade

A educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, responsável pelas mudanças de hábitos e tem como objetivo essencial promover o novo desenvolvimento sustentável, com este intuito, o Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, no Estado de Rondônia tem desenvolvido trabalhos com este tema, nas escolas e comunidade em geral.

A educação ambiental trabalha conceitos como:

Ecossistema – conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo assim, um sistema estável, equilibrado e autossuficiente;

Poluição – a degradação do meio ambiente que ocorre por meio de alterações químicas ou físicas, devido, por exemplo, ao lançamento de substâncias;

Cidadania ambiental – visa promover o exercício de boas práticas e a participação pública, individual e coletiva, nas questões do ambiente.

O comandante do BPA, Tenente-coronel Adenilson Silva Chagas explica que as práticas de educação ambiental são desenvolvidas com palestras expositivas, visitas em trilhas de florestas nativas, proporcionando assim, a interação com a biodiversidade da floresta, passeios em rios e igarapés, e com isso possibilitando o reconhecimento quanto à importância da preservação dos meios hídricos, suas nascentes e matas ciliares.

“Durante todo o ano desenvolvemos atividades de educação ambiental e esse calendário vai se manter até o mês de dezembro”, destacou. Acrescentando que trabalhar a educação ambiental nas comunidades e escolas tem como importância na “condição de iniciar a educação das futuras gerações com o viés de preservar a natureza, promovendo uma mudança cultural de valorização do meio ambiente e toda sua biodiversidade”, ressalvou o Tenente-coronel Adenilson Silva.

Fonte: Governo RO