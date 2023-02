EDUCAÇÃO – Aulas na rede municipal de Porto Velho iniciam nesta quarta-feira (8)

Expectativa é que cerca de 43 mil alunos sejam recebidos em salas de aula para o ano letivo de 2023

As aulas das escolas públicas municipais de Porto Velho começam nesta quarta-feira (8). A solenidade oficial vai ser realizada às 8h30, na escola Padre Zenildo, no bairro Eletronorte, zona Sul, marcando a abertura do ano letivo de 2023. Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a expectativa gira em torno de 43 mil estudantes, entre o ensino infantil, fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros, enfatizou que todos os professores da rede passaram por planejamento e formações nos últimos dias para que o ano letivo já se inicie com os docentes motivados. “Além da elaboração de todo o planejamento para 2023, nós entendemos que a educação é uma ponte importante para o crescimento do cidadão, por isso a Prefeitura prima por estabelecimento de inúmeras parcerias para que a educação consiga caminhar e pôr em prática todas as ações exitosas, e é aí que citamos nossos parceiros e a continuação de um trabalho muito forte com o TCE, a CGU, a Fundação Lemann, Instituto Gesto, Sebrae, Unir, Ifro, Conselhos de Educação e todo esse time de instituições que estarão juntos pela educação, para que ela consiga cada vez mais melhorar a qualidade, transformando a vida dos nossos estudantes”, comentou.

INVESTIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Porto Velho vem investindo na Educação. Segundo a secretária Gláucia, para este ano foram investidos mais de 29 milhões de reais para as escolas, com o objetivo de preparar a estrutura física das unidades escolares. “Estamos finalizando todas as reformas e reparos, pinturas, trocas de telhados, construção de quadras esportivas, então hoje as escolas estão todas preparadas com espaço adequado de atendimento aos nossos profissionais e alunos, tudo sendo parte do nosso programa PROAFEM Reforma, justamente para atuar nesta dimensão administrativa de nossas unidades”, frisou.

SAÚDE ESCOLAR

Um dos pontos importantes que vai acontecer na solenidade de abertura do ano letivo, de acordo com a secretária, são os programas que vão atender a saúde dos alunos. “Já neste momento inicial vamos entregar os Kits de Higiene bucal, que contemplam escova de dente, fio dental, creme e um estojo para que fique portátil para o uso após as refeições na escola. Além disso terá continuidade as consultas de oftalmologia e entrega de óculos de correção da visão, as terapias com acompanhamento de um fonoaudiólogo, tudo de forma gratuita, para o público-alvo que são os nossos estudantes”, explicou.

KITS ESCOLARES

Os alunos da rede vão receber kit escolar contendo todos os itens necessários para realizar as atividades em sala de aula. “Os kits escolares gratuitos são muito importantes e o prefeito Hildon Chaves, sabendo disso, nos apoiou mais uma vez na aquisição desse material, para que os pais não tenham esse gasto e para que os alunos não fiquem constrangidos pela falta de qualquer tipo de material útil ao exercício escolar junto ao seu aprendizado em classe”, disse a secretária da Semed.

MERENDA ESCOLAR

No final de dezembro do ano passado, o prefeito Hildon Chaves assinou um decreto ampliando o programa de alimentação escolar. “Foi mais um ponto positivo para 2023, pois o aumento é de quase 400% do valor per capita dos alunos para a alimentação na escola. Isso resulta diretamente no aprendizado, pois trata-se de um investimento na qualidade dos alimentos servidos para os alunos.

ALFABETIZA PORTO VELHO

A Semed ressaltou a importância dos pais na participação da recomposição do aprendizado de seus filhos e citou o programa Alfabetiza Porto Velho como referencial na educação infantil. “Vamos continuar com esse programa justamente para identificar os níveis de aprendizado dos estudantes e mitigar esses prejuízos que ainda existem por conta de um longo período de pandemia. Já estamos trabalhando e conseguimos avançar muito, em 2022 saímos de um número que demonstrava que 36% dos alunos do 1º ao 3º ano estavam alfabetizados e conseguimos finalizar o ano com 90% desses alunos já com sinais de melhoria em leitura, compreensão de textos e ainda sabendo fazer contas sem as dificuldades de meses atrás. Tudo isso foi conquistado por conta de uma forte atuação dos professores e do envolvimento de todos os profissionais da rede. Nesse sentido, nós vamos continuar com a recomposição da aprendizagem na zona urbana e na zona rural”, finalizou.

Texto: Géri Anderson

Foto: SMC/ Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO