EDUCAÇÃO – Centros Municipais de Arte e Cultura de Porto Velho iniciam ano letivo

Município espera atrair empresas interessadas no processo de concessão do saneamento básico de Porto Velho

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, palestrou nesta semana no principal evento especializado no mercado de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões com foco nos investimentos em infraestrutura, o “P3C”, em São Paulo. O evento tem como um dos organizadores a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que está cotada para realizar o leilão de concessão dos serviços de água tratada e esgoto sanitário na capital e distritos de Porto Velho.

Na ocasião, Hildon Chaves participou do painel “Alavancas de Valor no Setor de Saneamento”. O prefeito destacou a importância da participação ao dar visibilidade e relevância no processo de concessão do saneamento básico de Porto Velho.

“Tivemos a oportunidade de interagir com os principais players do Brasil na questão de saneamento básico. Nosso objetivo principal era divulgar ainda mais a nossa capital e, principalmente, esse projeto que é o mais importante da história de Porto Velho, a questão da água e do esgoto. Tenho certeza que conseguimos passar essa mensagem de forma muito efetiva, e temos expectativa que os principais players do Brasil participem desse processo, dessa obra tão importante para nós porto-velhenses”, considerou o prefeito Hildon.

O evento foi realizado na segunda (27) e terça-feira (28) e contou com outros palcos simultâneos com palestras e conteúdos sobre o tema.

Atualmente, a Prefeitura está na fase final do processo de concessão do saneamento, tendo realizado todas as audiências públicas para tratar do projeto considerado histórico no município.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO