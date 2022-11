EDUCAÇÃO – Curso preparatório “Pré-Enem Municipal” foca na revisão das matérias

Provas do Enem 2022 serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro

Na reta final para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cerca de 200 alunos do curso preparatório “Pré-Enem Municipal”, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho, estão passando por uma revisão de todas as matérias, como informa a coordenadora do projeto, Rose Vital.

As aulas, que começaram em julho, acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, em quatro polos de estudos: nas bibliotecas Viveiro das Letras e Francisco Meirelles, Escola Vôo da Juriti e Escola Pedro Batalha.

“Na semana que antecede a primeira fase de provas, que será no dia 13 de novembro, a gente vai ter aulas exclusivas das áreas de conhecimento para essa ocasião. As matérias são de redação, linguagem e ciências humanas. Para o segundo dia de provas, 20 de novembro, o foco será matemática e ciências da natureza”, explicou.

RECOMENDAÇÕES

A principal recomendação, de acordo com Rose Vital, é quanto ao horário para chegar nos locais de prova, que é até ao meio-dia (horário de Rondônia), mas os portões serão abertos às 11h. Ela pede para que ninguém se atrase. A caneta tem que ser de tinta preta. E por garantia o candidato deve levar ao menos duas.

Os candidatos devem procurar dormir bem na noite anterior e fazer uma refeição leve antes de sair de casa, para evitar algum problema digestivo e sonolência na hora da prova. “Eles também podem levar alimentação para o local, desde que as vasilhas sejam transparentes, de preferência uma fruta que é mais leve”, acrescentou.

Saber administrar bem o tempo é fundamental. A dica da coordenadora é que os candidatos separem uma hora somente para a redação e o restante do tempo da prova deve ser dividido para as demais questões (no máximo três minutos para cada uma), sempre começando pelas mais fáceis, que representam 60% das perguntas.

“É preciso ler, entender as questões direitinho e administrar bem o tempo. Se porventura encontrar uma questão difícil, que vai levar mais de três minutos para responder, pode pular e seguir para a próxima”, comentou.

Segundo Rose Vital, 60% da prova é fácil, 20% é mediana e outros 20% difícil. “Minha orientação é mirar nas fáceis porque já terá 60% da prova resolvida”.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO