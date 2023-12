Educação de Rondônia obteve avanços com investimentos na segurança das escolas, valorização de educadores e reformas, em 2023

Em um ano marcado por desafios e superações, o Governo de Rondônia celebra conquistas significativas na busca por uma educação de qualidade. Por meio de ações promovidas por uma gestão comprometida com o desenvolvimento da Educação, uma série de iniciativas impactaram a comunidade educacional das 408 unidades escolares do Estado ao longo de 2023.

Dentre as ações mais relevantes, destaca-se a ampliação significativa do acesso à educação básica, com a revitalização e construção de novos espaços em escolas de diversas regiões do estado. Mais de 230 escolas foram contempladas com construções, reformas e manutenções. No total, foram 14 reformas elétricas, 84 reformas que incluem pintura, piso, telhado, muros, 21 construções de salas, refeitórios e auditórios. Houve também a instalação de placas de sistema de energia solar em 111 escolas e a aquisição de mais de 3 mil aparelhos de ar-condicionado. Todos esses investimentos somam mais de R$ 71 milhões de reais investidos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na revitalização das escolas e a construção de novos auditórios não representam apenas melhorias físicas, e sim um compromisso sólido com o futuro de nossos estudantes. “Ao proporcionar ambientes escolares mais adequados, reforçamos a qualidade do ensino, e demonstramos ações para criar espaços inspiradores que impulsionem o aprendizado. Acreditamos que uma infraestrutura educacional de qualidade é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais preparada e capacitada”, ressaltou.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Outro ponto de destaque foi o investimento em tecnologia educacional, com a aquisição de mais de 23 mil tablets que foram distribuídos às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e a implementação de plataformas digitais como o ‘Revisa+’ e ‘Revisa+ Enem’ voltados para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, o Estado fortaleceu parcerias, promovendo inúmeras formações continuadas específicas para os profissionais da Educação, com mais de 6.500 professores atendidos com formação em currículo, libras, braile, especialização, mestrado e doutorado. Para Ana Pacini, titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as formações aprimoram a qualidade do ensino e alinham as práticas pedagógicas às demandas contemporâneas, refletindo o empenho desta gestão em construir uma base sólida ao desenvolvimento do Estado pela educação, preparando as gerações para os desafios que virão.

AVALIAÇÕES EXTERNAS

Em 2023, a Seduc promoveu projetos para que os alunos tivessem bons resultados em avaliações externas; como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia (Saero) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em especial, ao Saeb, houve uma força-tarefa que durou mais de seis meses, em que professores, gestores, estudantes e toda a comunidade escolar se uniram para que houvesse o mínimo de faltantes no dia da prova, e o máximo de empenho nas resoluções das questões, visando elevar ainda mais o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Estado.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

No campo da valorização dos educadores, houve o reajuste referente ao Piso do Magistério de 2023, no percentual de 14,95%, para professores das classes profissionais A, B e C. Os técnicos e analistas educacionais também receberam o reajuste, no mesmo percentual. Para a professora Elienai Aguiar, é satisfatório ver o quanto o Governo tem se empenhado para valorizar os educadores. “Ter um salário digno é um dos principais sinais de valorização da carreira de um docente. Estamos satisfeitos”, enfatizou.

No período de janeiro a agosto de 2023 o montante de R$ 37 milhões de reais referente à licença-prêmio em pecúnia de professores e técnicos educacionais ativos e inativos foi incluído em folha de pagamento. Ao todo, 1600 servidores foram beneficiados.

Com um investimento de R$ 10.450.194,68 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) foi publicada a Portaria nº 8241, contendo a lista dos 10.602 servidores da Educação contemplados com concessões para evolução de carreira. Com este ato, o vencimento do servidor teve uma correção significativa percebida a partir da folha de pagamento de outubro e acompanhada do valor retroativo.

ÁREA PEDAGÓGICA

A área pedagógica promoveu avaliações em larga escala, tais como arte, cultura, esporte, formação, aquisições de materiais pedagógicos, dentre outras ações, ultrapassando a cifra de R$ 239 milhões.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Com o objetivo de criar uma rede de proteção, desenvolver uma cultura de paz e reduzir a violência no ambiente escolar, o Governo implementou tecnologias para reforçar as ações de segurança pública no Estado, com a implantação de câmeras de monitoramento e a presença de vigilantes. Esses investimentos tem transmitido segurança a comunidade escolar, reduzindo índices criminais no entorno das escolas.

Em 2023, houve também o lançamento do projeto ‘Educação de paz (Epaz)’, que conta com uma rede de proteção que mobiliza, por meio dos registros de ocorrências, policiais militares e civis, psicólogos e assistentes sociais, quais estarão prestando atendimento multiprofissional às vítimas de violência no ambiente escolar.

EVENTOS

Dentre os eventos destaques deste ano, os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e o Festival Estudantil de Artes (Fera), foram triunfos que celebraram o talento, a dedicação e a paixão dos estudantes do Estado. Os Jogos Escolares de Rondônia, além de promoverem a competição saudável e o espírito esportivo entre os jovens atletas, foram marcados por recordes impressionantes, demonstrando o comprometimento dos participantes com o esporte e a busca pela excelência.

Já o Fera encantou o público ao oferecer uma plataforma única à expressão artística dos estudantes, proporcionando um palco vibrante para talentos emergentes nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais. Ambos os eventos fortaleceram os laços comunitários, mas também ressaltaram a importância do investimento nas habilidades esportivas e artísticas dos jovens, moldando o futuro promissor da educação em Rondônia.

TRANSPORTE

No início de 2023, 83 embarcações que fazem o transporte fluvial de 434 estudantes que residem em áreas ribeirinhas de Porto Velho foram entregues.

Dando continuidade à renovação constante da frota de veículos, que é uma prioridade do Plano Estratégico de Governo, no último dia 27, no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, foram entregues à Seduc, quatro ônibus rodoviários, 20 caminhões frigoríficos, seis caminhonetes, um drone e 32 kits pedagógicos, totalizando um investimento de R$ 55.659.551,32 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), advindos de recurso próprio.

