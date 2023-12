Educação de trânsito para crianças e adultos é realizado em eventos de grande público, na Capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) realizou ações educativas de trânsito, neste final de semana, com atendimento de crianças e adultos em Porto Velho. No sábado, a equipe de educadores da Escola Pública de Trânsito (EPT) marcou presença na 30ª edição do Projeto Tenda Família Cidadã, realizado no residencial Orgulho do Madeira, e no domingo, a participação aconteceu no “Domingão da Sete”, evento lojista com a presença de um grande público.

TENDA FAMÍLIA CIDADÃ

Realizado no residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho, o evento foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), ocorreu no sábado (16), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Francisca de Jesus Gonçalves, situada na rua Oswaldo Ribeiro, Bairro Socialista. O projeto busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, com a inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial, além de promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

A diretora da EPT, Junaia Freitas explicou que, as ações educativas do Detran/RO contribuíram para o sucesso da “Tenda Família Cidadã”, reforçando o compromisso da Autarquia com a comunidade. “O compromisso da educação de trânsito com a população é promover a conscientização, a prevenção e a cidadania no trânsito, objetivando a redução dos sinistros, preservando vidas e melhorando a convivência entre os diferentes atores do trânsito, como motoristas, pedestres, passageiros e motociclistas”, enfatizou.

Além das atividades de educação de trânsito realizadas pelos educadores do Departamento de Trânsito, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes, a “Tenda Família Cidadã”, também ofereceu a comunidade, incluindo a emissão de Cadastro Único, Carteira do Idoso, Carteira do Autista e Id Jovem. Além disso, serviços como condicionalidades do Programa Bolsa Família, assessoria jurídica pela Defensoria Pública (DPE), tarifa social e negociação de dívidas com a empresa de distribuição de energia, vacinação, educação ambiental, entre outros serviços.

DOMINGÃO DA SETE

A terceira edição 2023, do evento de lojista de Porto Velho, aconteceu no domingo (17), denominado “Domingão da Sete de Setembro, contou mais uma vez com a participação do Detran/RO, que por meio da Divisão de Execução de Campanhas Educativas, atendeu 637 pessoas, entre crianças e adultos. Com uma “Tenda Educativa”. Os educadores ofertaram ao público, orientações sobre segurança no trânsito através de atividades lúdicas – jogos, pintura de desenho e na pele, além de entrega de panfletos com orientações sobre comportamentos seguros no trânsito.

Foram destaques na ação, as participações especiais dos carismáticos mascotes do Detran/RO, “Vidinha” e “Ligadinho”, que fizeram a animação das crianças, durante a manhã. À tarde, tia Vavá e seu boneco “Bacabalense”, também realizaram palestra, enfatizando a segurança das crianças no trânsito.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moares evidenciou que, a educação de trânsito busca moldar o comportamento das pessoas, com ações pedagógicas, informativas e reflexivas, estimulando o respeito às leis, com ênfase aos direitos e deveres de cada um.

CRIANÇA SEGURA

Para evitar acidentes no trânsito, é importante que os adultos ensinem as crianças a serem pedestres responsáveis e cuidadosos. Algumas dicas são:

Atravessar as ruas olhando para os dois lados, respeitando os sinais e as faixas de pedestres e fazendo contato visual com os motoristas;

Não andar sozinho pela rua se for menor de 10 anos e segurar a mão de um adulto pelo pulso;

Não brincar em locais perigosos como entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos;

Seguir sempre o mesmo trajeto para ir e voltar da escola, escolhendo o caminho mais seguro e reto;

Usar uma lanterna ou materiais reflexivos nas roupas à noite;

Não atravessar a rua por trás de obstáculos ou correndo;

Caminhar de frente para o tráfego em estradas ou vias sem calçadas;

Ter atenção com carros que estão virando ou dando ré;

Caminhar em fila única com outras crianças; e

Esperar o ônibus parar totalmente e se afastar para atravessar a rua.

Fonte: Governo RO