EDUCAÇÃO – Edital para locação de espaço para atender alunos e servidores da EMEF Wadih Darwich Zacarias é publicado

Ponte sobre o rio Jaú atende a comunidade da linha 15

Num trabalho em parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), realizou a obra de recuperação da ponte sobre o rio Jaú, na linha 15, na região do distrito de Rio Pardo.

Município e Estado, junto com a administração do distrito, entregaram à comunidade uma nova ponte de madeira, com extensão de 14 metros, dando segurança a quem trafega pela vicinal.

“Essa ponte é um acesso importante para a comunidade do distrito de Rio Pardo e o trabalho em conjunto da prefeitura com o Governo, através da Semagric e DER, foi o que permitiu essa ação”, observou Hildon Chaves.

Com estradas rurais e pontes recuperadas, é possível que o transporte escolar circule e que a produção agropecuária seja escoada como precisa.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO