EDUCAÇÃO Estudantes do Curso Pré-Enem da Prefeitura de Porto Velho participam da 1ª fase do Exame

Mantido pela Secretaria Municipal de Educação, o projeto Superação, preparatório para o ENEM, é opção para alunos que sonham em cursar ensino superior

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começou no último domingo (5). No primeiro dia do exame foram aplicadas 45 questões objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira), 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), além da elaboração da redação. Ao todo, foram cinco horas e trinta minutos de prova.

Para os alunos do “Projeto Superação” que fizeram as provas visando alcançar pontuação para ingressar em uma faculdade, esse primeiro dia de prova foi bastante desafiador, principalmente para os que estavam fazendo pela primeira vez. O curso Pré-Enem Municipal, ofertado pela Prefeitura de Porto Velho para moradores das zonas Sul, Norte, Centro e Leste, busca democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo aulas de forma gratuita ao longo do ano e dando o suporte necessário para que os alunos possam enfrentar esse desafio.

Este ano a Coordenação, além de preparar um kit gratuito, composto por água, barra de cereal e caneta preta, ainda esteve presente, através dos professores, nos locais onde foram realizadas as provas, com a finalidade de recepcionar os alunos e tranquilizá-los nesse momento tão decisivo na vida de todos, afinal estão em jogo os sonhos de ingressar no ensino superior, de alcançar novos horizontes, buscar conhecimentos científicos e realizar estudos de pesquisas.

No próximo domingo (12), os candidatos farão a segunda parte da prova do Enem 2023, composta por 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. O tempo de duração da prova é menor neste dia, de cinco horas. Todos os estudantes devem levar uma caneta esferográfica de tinta preta transparente e um documento oficial de identificação com foto. É recomendável que levem também o cartão de confirmação de Inscrição impresso, água e algo para comer (barra de cereal, frutas.)

“É a Prefeitura de Porto Velho, através da Semed, que se junta aos munícipes incentivando-os para que possam realizar seus sonhos. É um momento muito importante, pois para muitos, é uma mudança de vida para projetos futuros”, comentou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

Texto: Semed/SMC

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO