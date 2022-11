EDUCAÇÃO – Finalistas apresentam seus trabalhos no Prêmio Inovação na Gestão Escolar

Após avaliação dos jurados, foram escolhidos três trabalhos vencedores

A Prefeitura de Porto Velho lançou no mês de agosto a 1ª edição do prêmio “Inovação na Gestão Escolar”, destinado aos dirigentes escolares da rede municipal de ensino. Após o período de inscrições e avaliações da banca examinadora, na quinta-feira (17) os 10 finalistas apresentaram seus trabalhos. O evento foi realizado no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles.

Entre os finalistas, os projetos que tiveram as melhores notas do corpo de jurados foram os das escolas Pé de Murici (1º lugar), Cosme Damião (2º Lugar) e Esperança (3º Lugar). Essas escolas foram campeãs do prêmio Inovação na Gestão Escolar 2022.

A ação escolar classificada com a maior nota teve como tema a merenda escolar. “Sem merenda não dá, então não vamos desperdiçar”, gerida pela diretora Gracilene Pimenta, abordou um tema atualizado, contra o desperdício de alimento e o impacto social. “É um tema que precisa de intervenção para que não aconteça. O nosso país está entre os 10 que mais desperdiça alimentação no planeta e a merenda é muito importante para a comunidade escolar, pois muitas crianças, infelizmente, não têm outra refeição a não ser essa. Em minhas ações para evitar o desperdício, foram mobilizados alunos, merendeiras, nutricionistas e pessoal de apoio para que não jogassem a comida de sobra toda fora e que as crianças também fossem servidas de acordo com a sua necessidade alimentar, entre uma série de outras medidas que economizaram a verba direcionada para essa finalidade nutritiva”, explicou Gracilene, primeira colocada no prêmio.

O concurso lançado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem como finalidade identificar as práticas de gestão escolar bem-sucedidas e é uma vitrine para a otimização dos serviços prestados à comunidade escolar, além de disseminar as melhores iniciativas que foram identificadas como práticas de gestão escolar e premiação à gestão educacional das escolas da rede que se destacam pela administração eficiente.

“As equipes gestoras participaram e mostraram o seu potencial estratégico, utilizando ferramentas pedagógicas e didáticas para melhorar o trabalho na escola, sempre focando na inovação. É importante ter esse reconhecimento para a sua escola e o prêmio para as vencedoras será entregue durante o Congresso de Educação que acontecerá na semana que vem”, comentou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

Modalidades

As avaliações foram definidas por modalidades de atuação, sendo elas: Gestão Pedagógica, Gestão Financeira, Gestão das Relações com a Comunidade Escolar, Gestão do Ambiente Organizacional e Informações.

Os vencedores vão realizar uma visita técnica a outro estado conhecendo práticas exitosas no âmbito educacional que se tornaram referência nacional.

