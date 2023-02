EDUCAÇÃO – Jornada pedagógica reuniu profissionais da rede municipal em Porto Velho

Janeiro evidenciou a campanha que também cuida dos profissionais que atuam na saúde

A campanha Janeiro Branco, com o tema “A Vida Pede Equilíbrio”, foi encerrada em Porto Velho na terça-feira (31). Durante todo o mês, ações foram desenvolvidas para conscientizar e levar informações aos munícipes sobre os locais de atendimento gratuito oferecido pela Prefeitura.

Fechando as atividades, foi a vez de focar nos profissionais que se dedicam, trabalham ouvindo, cuidando, tratando de seus pacientes. Uma missão árdua, em que a empatia é o sentimento que se destaca nesses profissionais.

Os profissionais da saúde também correm o risco de adoecerem, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem um setor específico com o foco na saúde do cuidador, ou seja, do profissional de saúde que atua na secretaria.

Valdir Alves, enfermeiro e especialista em Enfermagem do Trabalho, é coordenador de Planejamento da Saúde do Trabalhador da Semusa. Ele conta que o setor fica atento às condições dos servidores da saúde, a fim de reduzir acidentes de trabalho. Como o transtorno mental se enquadra em acidente de trabalho, a proposta é cuidar para que esse profissional tenha sua mente saudável, tenha equilíbrio, mais ânimo, bem-estar.

Em parceria com a Semusa, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) dispõe ao servidor, caso necessite, todo apoio com tratamento mais específico.

“O verdadeiro cuidador é aquele que não negligencia suas próprias necessidades e é capaz de olhar para si mesmo e suas demandas e, quando necessário, pedir auxílio profissional quando necessitar. Romper pensamentos equivocados de que não pode adoecer e entender que precisa se cuidar, pois não está imune. Precisa cuidar de sua saúde mental. Mas creio que a dica mais importante é trabalhar na perspectiva da prevenção. Se permitir vivenciar momentos de lazer, fazer aquilo que gosta, porque distrair faz bem”, explica a psicóloga Priscila Umbeline, que atua no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

A profissional ainda acrescenta que, estar com as pessoas que amamos, desenvolver atividades físicas e levar uma vida em equilíbrio emocional, familiar, espiritual, no trabalho, no lazer, e com amigos, é de suma importância.

“Enfim, estar atento às suas próprias necessidades e aos sinais de alerta em relação a quando precisar fazer mudanças quanto à rotina e/ou hábitos que não favorecem sua saúde, como por exemplo, excesso de trabalho, não conseguir colocar limites, assumir responsabilidades que não competem a si para agradar o outro”.

SOBRE A CAMPANHA

A campanha Janeiro Branco faz parte de uma mobilização de conscientização, cuidados com as emoções e sentimentos, diagnósticos e tratamentos. É o mês que nos remete a saber que precisamos rever valores, sermos mais leves no nosso lidar com as pessoas, compreender mais, amar mais, perdoar mais, afinal, a vida pede equilíbrio.

Texto: SMC

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO