EDUCAÇÃO – Município anuncia chamada escolar para novos alunos

“Tecnologias Digitais para inteligência nos serviços públicos” é o tema da oficina que será ministrada por Sérgio Loss, doutor em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, em parceria com Ágatha Depiné, da Via Estação Conhecimento, no próximo dia 22, durante o 3º Fórum de Inovação de Porto Velho, no Teatro Banzeiros.

Segundo o especialista, que também integra o painel temático Cidade Inteligente e Sustentável no dia 23 de novembro, será uma oportunidade para os participantes compreenderem​ ​melhor o conceito de cidades inteligentes, além de conhecer experiências do Ifro com a implantação do Projeto Cidades Inteligentes em Ariquemes e descobrir oportunidades e alternativas para participação no desenvolvimento das soluções esperadas para melhoria de serviços públicos, com foco em empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e governança pública.

Segundo o especialista, os participantes poderão aprimorar sua preparação para construir soluções de melhoria das cidades e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo é uma oportunidade para se engajar no desenvolvimento de projetos de Cidades Inteligentes, para geração de renda, seja por meio de bolsista pesquisador, seja por meio de empreendimentos próprios ou ainda de formação continuada para o trabalho que já desenvolve.

A terceira edição do Fórum de Inovação de Porto Velho promete discutir soluções inovadoras que fomentem um ecossistema de negócios do município. A ação, realizada pela Agência de Desenvolvimento e pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Sebrae, vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro, às 9h, no Teatro Banzeiros.

“Rondônia está sendo protagonista na implantação de Cidades Inteligentes no Norte. Ariquemes é a primeira da região, com um projeto específico e com volume de muitas soluções planejadas. Porto Velho, como capital e centro de atração tecnológica, tem grandes possibilidades para se tornar também uma cidade inteligente. Vamos imergir neste conceito e em uma metodologia de trabalho para vislumbrar uma nova cidade, mais humana, resiliente, sustentável, acolhedora para todos e todas”, avaliou o palestrante.

A programação completa e as inscrições podem ser feitas aqui.

