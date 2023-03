EDUCAÇÃO – Novos conselheiros do CACs-Fundeb se apresentam na Semed

São 24 novos conselheiros, entre titulares e suplentes, para o exercício dos próximos quatro anos

Os novos membros titulares e suplentes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACs-Fundeb), colegiado ligado à Secretaria Municipal de Educação (Semed), participaram na última terça-feira (28) na sede da pasta para a reunião de apresentação 2023 – 2026. O encontro contou com orientações sobre os objetivos e funções do conselho e o acompanhamento dos recursos aplicados na área.

O CACs – Fundeb tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

São 14 novos conselheiros titulares, para o exercício nos próximos quatro anos. “Os repasses feitos pelo Fundeb à Semed são importantíssimos para que a Educação possa funcionar”, comentou Marileuza Duarte de Carvalho, eleita para presidir o conselho.

Aos novos conselheiros, a secretária de Educação Gláucia Negreiros deseja uma excelente gestão. “Agradecemos a todos que serão nossos parceiros no acompanhamento da aplicação dos recursos visando uma educação de qualidade para nossas crianças, jovens e adultos”, disse.

Genival Idalino, conselheiro suplente representando a classe dos estudantes da educação básica, ao participar da reunião de apresentação enfatizou que pretende ter voz ativa nos trabalhos deliberativos. “Quero representar os estudantes e propor soluções viáveis para a qualidade do ensino, no que se diz respeito aos investimentos do Fundo de Desenvolvimento da Educação”, explicou.

Já representando o poder executivo, Marcelo Willian Pedrosa, eleito suplente do conselho, afirmou que vai desempenhar o papel de fiscalizador, mas acima de tudo, também quer voz ativa como conselheiro de ações do colegiado. “Vou acompanhar e buscar mecanismos de controle na aplicação dos recursos, para que o grupo como um todo saiba atuar com transparência a partir deste momento”, frisou.

Após as apresentações de cada conselheiro, a professora Marileuza Carvalho, presidente do Conselho, falou sobre a nova equipe e apresentou mais informações sobre o CACs-Fundeb. Representantes das Secretarias Municipais de Finanças e Educação estiveram presentes para orientações sobre a aplicação dos recursos.

“Confiamos que essa nova gestão desempenhará com competência o papel que estamos assumindo, sendo que a disponibilidade de cada um em abraçar essa causa já evidencia o interesse de trabalharmos para oferecer uma educação de qualidade”, finalizou Marileuza.

