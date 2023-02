EDUCAÇÃO – Prefeitura de Porto Velho amplia frota do transporte escolar rural

Com aquisição de mais 16 ônibus, serviço oferece mais qualidade e eficiência no atendimento

O transporte escolar rural no município de Porto Velho ganha importante reforço neste ano, com o acréscimo de mais 16 ônibus. No total, a frota salta de 146 para 162 veículos, todos apropriados para transportar mais de 5 mil alunos com segurança, inclusive com elevador para cadeirantes. Ao todo, 29 escolas dependem do transporte terrestre rural.

“Na semana passada reunimos os gestores da rede municipal de ensino, inclusive, os que trabalham nas unidades rurais, onde esse transporte é ofertado e exige uma demanda planejada e eficiente para que os mais de 5 mil alunos possam chegar a escola com segurança. Essas novas aquisições fazem parte do levantamento feito no ano passado, onde vimos que existia essa necessidade. Em 2023, o ano letivo nas escolas rurais vai funcionar com muito mais conforto para nossos alunos chegarem a escola”, comentou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

“Estamos no processo de aquisição de mais 10 ônibus. No caso, esses ônibus só estão passando pelo processo de fiscalização para que possamos recebê-los. Abrimos mais um processo para comprar quatro ônibus e vamos receber mais dois do governo estadual”, explicou o diretor de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Fábio Botelho.

Ele disse que do final de 2022 até janeiro de 2023, a Prefeitura de Porto Velho já investiu cerca de R$ 3 milhões, com o propósito não somente de ampliar a capacidade de transporte dos alunos que estudam nas escolas rurais, mas também oferecer um serviço com mais qualidade, segurança e conforto.

Os ônibus são do modelo “Ore 3”, cada um com capacidade para 59 estudantes sentados, o suficiente para o transporte de 9.558 crianças e adolescentes. “Atualmente nós transportamos cerca de 5 mil alunos, mas com a nova chamada escolar, esse número certamente vai aumentar”, comentou.

ROTAS

Atualmente a Prefeitura atende 167 rotas do transporte escolar rural no município, mas vai ampliar os serviços com a aquisição dos novos veículos, também devido à diminuição da evasão escolar. Os pais sentem mais segurança, pois além de veículos novos, monitores escolares foram contratados para cuidar dos alunos durante o transporte de ida e volta.

“Hoje nós fazemos mais de 15 mil quilômetros por dia de rota, o que equivale a um custo diário de R$ 30 mil com diesel. A manutenção dos ônibus é terceirizada”, informou, acrescentando que a logística deste ano vai ser melhor, por conta da experiência adquirida no ano passado, quando a Prefeitura começou a operar com frota própria.

MELOSAS

Outra importante novidade, de acordo com Fábio Botelho, é que o município comprou mais uma “melosa”, e agora conta com dois veículos desse modelo, além de quatro caminhonetes para atender toda logística do transporte escolar.

Ele explica que melosas são caminhões equipados para fazer o abastecimento dos ônibus em locais de difícil acesso ou nas localidades onde não existe posto de combustível. A nova melosa também é apropriada para calibrar pneus, fazer troca de óleo e lubrificar, além de contar com equipamentos para lavagem dos ônibus.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO