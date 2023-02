EDUCAÇÃO – Prefeitura de Porto Velho garante distribuição de kits escolares 2023

Curso é previsto no Plano de Ação do Turismo de Base Comunitária da Resex Lago do Cuniã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), celebrou na última quarta-feira (8), no distrito de São Carlos, a entrega dos certificados da conclusão do curso “Técnicas de Preparo de Peixe e Camarão”, promovido pelo Senac Rondônia.

O curso foi resultado de demanda da Semdestur, através do Conselho Empresarial de Turismo de Rondônia (Conetur), previsto no Plano de Ação do Turismo de Base Comunitária da Resex Lago do Cuniã. Foram contemplados 20 moradores das comunidades ribeirinhas, sendo oito pessoas do Cuniã e 13 de São Carlos.

Na ocasião, foram servidos pratos regionais preparados pelos alunos do curso, como: arroz com pupunha, pastel de pirarucu, carne de jacaré com camarão ao molho e dadinhos de goma de tapioca com creme de cupuaçu com pimenta. De sobremesa foi servido sorvete de cupuaçu e pudim de goma de tapioca. Todos os pratos foram ensinados durante a capacitação.

Estavam presentes na solenidade o diretor do Senac, José Nilson de Oliveira, Haroldo de Sá Medeiros, professor da Unir, e Evilásio Souza, presidente da Associação do Lago do Cuniã. Essa foi mais uma etapa de atuação do Conselho em prol de melhorias ao receptivo turístico do baixo Madeira, com objetivo de estruturar as comunidades preservando suas características locais e minimizando possíveis impactos socioambientais.

