EDUCAÇÃO Prefeitura lança na próxima semana o programa ‘Trilhos da Infância’

A Prefeitura de Porto Velho vai lançar no próximo dia 15 mais um programa na área da educação, trata-se do ‘Trilhos da Infância’, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral das crianças, garantindo o direito à educação, saúde, convivência familiar e comunitária. O lançamento acontece a partir das 8h, no Teatro Municipal Banzeiros, localizado na rua José do Patrocínio, no 110 – Centro, e contará com a presença do secretário de Educação da cidade de São Paulo, Fernando Padula Novaes.

Criado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o programa nasceu da necessidade de fortalecer o desenvolvimento da criança e o vínculo entre familiares, comunidade em geral e escolar. Para isso, a secretaria busca desenvolver ações integradas com diferentes setores da sociedade e proporcionar um ambiente favorável para o crescimento saudável das crianças e o fortalecimento de uma comunidade comprometida com a primeira infância. O programa será implantado por meio de articulação e cooperação entre a Semed, as Unidades Escolares do município de Porto Velho e setores públicos e privados.

Diversas ações foram estabelecidas dentro do Trilhos da Infância, entre elas a elaboração de um Mapa da Primeira Infância contendo informações de localização das Escolas de Educação Infantil – EMEI, Praças, Parques, Ginásios e Quadras de Esportes, Unidades Básicas de Saúde e Centros de Referência da Assistência Social; Ampliação da oferta de vagas na educação infantil, de modo a atender no mínimo 50% da demanda de creche (0 a 3 anos) e atender 100% da demanda da pré-escola (4 e 5 anos), por meio da construção de novas escolas, ampliação de escolas existentes e da estratégia de Parcerias com a Iniciativa Privada por meio do Programa Mais Educação Infantil; e por fim a transformação do espaço da cidade a partir da escola, com investimentos em infraestrutura de ruas, calçadas, canteiros, praças, parques, entre outros.

“O programa foi pensado a partir da necessidade do cumprimento da Meta 1 do Plano Municipal de Educação, promovendo a transformação da cidade a partir da escola. Nosso público-alvo são as Escolas de Educação Infantil desde a Creche, de 0 a 3 anos e a Pré-escola, 4 e 5 anos”, detalhou a secretária de educação do município, Gláucia Negreiros.

A proposta é iniciar por oito instituições, escolas que serão piloto, sendo selecionadas as Escolas Municipais de Educação Infantil Sementes Do Araçá, Professora Laudicéia Maria Lisboa, ABC de Jaci, Eduardo Valverde Araújo Alves, Marise Castiel, Padre Zenildo, São Luiz Gonzaga e Mãe Margarida. Além do lançamento, o trabalho de implantação inclui reuniões, visitas às escolas e a formação de supervisores e orientadores.

