EDUCAÇÃO – Prefeitura termina 2022 com 90% das crianças do 1º ao 3º ano alfabetizadas na idade certa

Com o objetivo de fomentar o turismo em Porto Velho, possibilitar novas oportunidades de emprego aos munícipes, e assim fazer girar a economia na cidade, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) realizou diversas atividades no ano de 2022. Entre os destaques, está a oferta de capacitações e o investimento em turismo.

Buscando promover os atrativos turísticos e culturais da cidade, a Prefeitura lançou o material promocional “O melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, para o fortalecimento do trade turístico, com mapa de Porto Velho com 13 circuitos e quatro rotas turísticas, 33 vídeos de atrativos turísticos, 44 placas com QR Code indicando os principais pontos de interesse aos visitantes, mini-guias dos Circuitos e Rotas Turísticas, Rota das Águas e Manual de Pesca Esportiva.

A partir do lançamento deste material, a Semdestur pode participar de diversos eventos como a Estação Turismo, 5º Salão de Turismo e Feira Abav Expo 2022, em Olinda (PE), para expor os principais pontos turísticos da capital rondoniense.

Além disso, a secretaria atuou de forma intensiva na retomada do Festival de Praia Circuito Beach em Fortaleza do Abunã e Jaci-Paraná, bem como participou do evento ecológico em comemoração ao dia nacional do ecoturismo, Walking Tour Verde, que aconteceu no Parque Natural, no primeiro Famtour Pesca Esportiva e na 9ª edição do Rondônia Rural Show.

INVENTÁRIO

Os projetos de incentivo ao turismo e a roda da economia porto-velhense aconteceram através do inventário turístico dos balneários, que teve o objetivo de catalogar os balneários da cidade para servir de base para a produção do novo guia Rota das Águas, do plano de ação que propõe estratégias que fomentem o turismo sustentável nas comunidades da Resex Lago do Cuniã, da implementação do Turismo Pedagógico – que promove city tours com alunos da rede municipal, do lançamento do Circuito Energia, em parceria com a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, além da elaboração do Projeto Rotas e Roteiros de pontos turísticos da capital.

A secretaria está em produção da elaboração de uma minuta para a Lei Municipal de Turismo, que reunirá as diretrizes de Turismo do município de Porto Velho e reformulou o Centro de Atendimento ao Turista, localizado no Aeroporto Jorge Teixeira.

EMPREENDEDORISMO

O Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS) vem implementando ações destinadas ao fomento e apoio aos micro e pequenos empreendedores no município. Entre as ações e projetos do setor estão o Giro Empreendedor, que realizou ao longo do ano 331 feiras, contemplando 6.700 empreendedores em sistema de rodízio, na Praça 22 de Dezembro, Espaço Alternativo, Praça João Nicoletti, Mercado Cultural e praça das Três Caixas D’Água.

Para 2023, com o projeto mais estruturado, a expectativa é alcançar a marca de 400 feiras realizadas, contemplando assim aproximadamente 8 mil artesãos manualistas com a possibilidade de comercialização dos seus produtos em diversos logradouros públicos da capital, com estrutura e divulgação da Prefeitura.

Nos distritos, o Giro Empreendedor contemplou mais de 60 empreendedores e artesãos em seus respectivos segmentos e esteve no distrito de União Bandeirantes, Extrema, Jaci Paraná e Fortaleza do Abunã.

Além disso, a pasta preparou edições especiais do Giro Empreendedor, sendo elas a Giro Natalino, que deve ocorrer na Praça das Três Caixa D’Água, e o Giro no Natal de Luz, durante a reinauguração do Parque da Cidade neste final de ano.

A secretaria lançou também neste ano o Programa de Capacitação Para Empreendedores do Município (Procem), que realizou oficinas para mais de 100 empreendedores com as temáticas Marketing Digital, formação de preço e como se tornar MEI. E ainda participou da 1ª Feira dos Municípios de Rondônia (Femur), em Cacoal (RO), que teve cerca de 6 mil visitantes.

PRAÇA CEU

A Semdestur usou do espaço do Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Praça CEU, como equipamento público estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho e serviços socioassistenciais. Os projetos desenvolvidos no local vão desde aulas de ballet para 167 crianças, Jiu-jitsu para 30 alunos, zumba com cerca de 200 mulheres, além de eventos como sábado solidário e arraial.

O local também foi sede para cursos profissionalizantes em parceria com a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero), como Fotografia, Captação de áudio e vídeo e Design Gráfico, bem como Redação.

CIDADANIA

A equipe do Departamento de Trabalho, realizou uma série de iniciativas, a fim de fomentar o acesso ao trabalho formal de forma assertiva, bem como a melhoria da qualificação profissional e promoção da cidadania. Entre as atividades, no Sábado Solidário foram feitas 50 emissões de RG, na Ação social na associação Abamas foram emitidos 100 RGs e na Tenda Família Cidadã, 320 documentos de identidade foram emitidos.

