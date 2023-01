EDUCAÇÃO – Primeira Jornada Escolar 2023 foca no início do ano letivo e em planos para a educação em Porto Velho

Evento ainda tratou sobre busca ativa pelos alunos desistentes e educação de crianças com deficiência

Diretores de escolas da rede municipal de educação de Porto Velho estiveram reunidos na tarde de sexta-feira (27), no Teatro Banzeiros, durante a Jornada Escolar 2023, para o Encontro de Gestores. O foco principal do evento foi o início do ano letivo e os planos para a educação no decorrer deste ano.

“Estamos aqui para a nossa primeira reunião do ano com os nossos gestores escolares, justamente para tratar sobre o início do ano letivo de 2023, e também para apresentar o nosso planejamento da educação para este ano, além de tratarmos sobre o acolhimento de estudantes e famílias da educação especial, as crianças com deficiência”, destacou a titular da secretaria Municipal de Educação, Gláucia Negreiros.

O encontro também serviu para tratar sobre a busca ativa escolar, visando identificar as crianças que, por algum motivo, abandonaram a escola, algumas ainda como resquícios dos efeitos da pandemia da covid-19. Outro tema abordado foi o Avalia Porto Velho, já que nesse primeiro trimestre acontecerá a avaliação de todos os estudantes do ensino fundamental, com objetivo de identificar as dificuldades e priorizar a recomposição da aprendizagem.

Além dos assuntos ligados diretamente à educação municipal e início do ano letivo, os gestores tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra sobre inteligência emocional, com Emerson Pinduca, do Sebrae.

“Justamente para que a gente inicie esse ano de 2023, todo mundo com esse suporte emocional, para atuar dentro da educação e para poder transformar ainda mais todas as nossas ações, levando essa comunicação muito assertiva entre escola, comunidade e Secretaria de Educação”, comentou Gláucia Negreiros.

IMPORTÂNCIA

Ainda conforme a secretária, a Jornada Pedagógica é importante porque trata do planejar, para saber onde chegar com a educação no município. “Não adianta a gente começar um ano letivo sem um diálogo e sem verificar quais são as prioridades da secretaria. E quando a gente fala de um planejamento, a gente precisa fazer com que isso seja participativo, principalmente com esses atores que estão aqui, que são os gestores escolares”, pontuou.

PARTICIPANTES

Para Joel Lacerda, conselheiro municipal de educação e gestor da escola rural Ermelindo Brasil, tudo que é feito de forma planejada tem mais chance de ser bem sucedido. “A secretaria de educação tem se preocupado em organizar desde o início o ano letivo, com todas as suas metas e projeções, e é por isso que ao longo desses últimos anos a gente tem alcançado êxito”, afirmou, enaltecendo o evento.

“O meu papel aqui é tentar apresentar propostas de algoritmos e padrões que levam as pessoas a terem sucesso diante do que elas propõem como objeto principal da sua jornada de vida, porque o ser humano só sobrevive realmente sendo feliz quando ele consegue perceber o impacto do que ele faz na vida do próximo”, afirmou o palestrante Emerson Pinduca.

Outro convidado, o presidente do Instituto Significare, Wellington Cruz, falou sobre o Prêmio Educador Transformador, uma iniciativa do Sebrae, do próprio instituto e Bett Brasil. “Nosso propósito aqui é convidar todos os professores para participar desse prêmio e junto com a gente transformar a educação no Brasil. Queremos motivar professores, principalmente depois da pandemia, e valorizar o trabalho deles, que é tão importante para o país que a gente deseja”, disse.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO