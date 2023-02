EDUCAÇÃO – Proerd prepara o retorno das atividades na rede municipal para 2023

Programa contra as drogas e a violência no âmbito escolar é ministrado por policiais militares

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), projeto conduzido pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), prepara as atviodades focadas no combate às drogas e a violência no âmbito escolar para este ano, na rede municipal de ensino.

Com a missão de capacitar crianças, adolescentes e adultos para resistirem às drogas e à violência, através de ações de polícia ostensiva de caráter educacional, realizada por policiais militares habilitados, em instituições públicas, privadas e comunitárias, integrando Polícia Militar, família e escola, para a valorização da vida e a construção de uma sociedade mais justa, sadia e feliz.

O Proerd vem, a cada ano, atingindo índices que têm chamado a atenção de muita gente. O projeto foi implantado em 1992 pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e hoje está presente em todas as Polícias Militares do país. Na Polícia Militar do Estado de Rondônia, o programa completou 22 anos de atuação.

Em Porto Velho, foram muitos os avanços do programa nas escolas municipais. Inclusive, no ano de 2022 o município de Porto Velho ficou em primeiro lugar entre as 52 cidades no estado, pela atenção especial e investimentos no combate às drogas e violência dentro do sistema municipal de ensino.

O programa é aplicado nas escolas estaduais, municipais e particulares do ensino, sendo direcionado para crianças de 9 a 12 anos (4º e 5º ano) durante dez semanas, sendo uma hora/aula por semana com cada turma, promovendo curso ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades.

