EDUCAÇÃO – Professores da rede municipal participam de acolhida da nova turma de mestrado acadêmico

Em parceria com a Unir, Prefeitura oferta mais 23 vagas para profissionais da Educação da rede municipal de ensino

Na noite de terça-feira (22) aconteceu uma cerimônia de acolhida de mais um curso de mestrado acadêmico, com 23 vagas ofertadas pela Prefeitura de Porto Velho para os servidores da Educação, no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. A aula inaugural será no dia 13 de dezembro.

Desde o início de 2022, mais de 150 vagas de mestrado e doutorado já foram ofertadas através do convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Universidade Federal de Rondônia (Unir).

O objetivo é qualificar profissionais da educação básica da rede pública municipal de Porto Velho mediante formação Stricto Sensu no Curso de Mestrado Acadêmico em Educação. No evento de terça-feira, estiveram presentes a reitora da Unir e o vice, Marcele Pereira e José Juliano, a secretária da Semed, Gláucia Negreiros, equipe técnica e os 23 professores que tiveram os seus projetos aprovados para realizar o curso de graduação.

Segundo a secretária Gláucia, estão sendo investidos R$ 3,5 milhões nos cursos direcionados a professores da rede municipal de ensino este ano, um fato inédito, pois essa gestão é a primeira a fechar esse tipo de parceria com a Unir.

“Esta parceria vai durar cinco anos, pensando, trabalhando e construindo a nossa educação da capital, refletindo diretamente na qualidade de ensino em sala de aula com a capacitação desses professores”, declarou.

Para a reitora da Unir, Marcele Pereira, o convênio é uma oportunidade para que a universidade possa estar mais próxima das escolas e realidade dos professores da rede pública de ensino, buscando encontrar iniciativas que possam interferir positivamente no diálogo que acontece nas escolas.

“A ideia é que a gente consiga expandir a nossa atuação em sociedade, estando mais presente no cotidiano escolar e, de alguma forma, fazendo a diferença na educação do nosso país. Só temos a agradecer a Prefeitura pela iniciativa de oportunizar que nossos alunos e docentes também possam estar integrados nessa missão que é fortalecer a educação pública na nossa cidade”, concluiu a reitora.

“Esse convênio intensifica nossa política de formação continuada voltada aos nossos professores da rede municipal e, assim, podermos melhorar a qualidade da educação. O nosso plano municipal estabelece, em suas metas, essa política pública priorizando a educação que está sendo modelo para os demais municípios de Rondônia”, finalizou Gláucia Negreiros.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO