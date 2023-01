EDUCAÇÃO – Professores participam de Jornada Pedagógica antes do início do ano letivo

Com o ComCard Cidadão a tarifa de R$ 6,00 passa a ser R$ 4,50

Usuários do sistema de transporte coletivo da capital que ainda não tem o ComCard podem fazer a emissão do cartão e obter descontos. São duas categorias de cartão que garantem a tarifa mais barata e duas destinadas ao atendimento gratuito de passageiros.

Com o ComCard cidadão, que pode ser feito por qualquer pessoa, o usuário que pagaria R$ 6,00 no dinheiro passa a pagar R$ 4,50 com o cartão. Já o ComCard estudante garante a passagem com 50% de desconto, resultando no valor de R$2,25. Existem ainda as categorias de ComCard Melhor idade, concedido aos cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, e ComCard Acessibilidade destinado às pessoas com deficiência (PCD) ou para o acompanhante de PCD, quando recomendado pelo médico. Além dos descontos, o cartão facilita o pagamento evitando problemas com o troco.

Para aquisição da 1ª via dos Cartões Cidadão e Estudante, o usuário deverá efetuar pagamento de taxa correspondente a duas tarifas vigentes. Já para aquisição da 1ª via do vale-transporte, a pessoa jurídica deverá efetuar pagamento de taxa correspondente a cinco tarifas vigentes, que serão revertidas em créditos no próprio cartão.

Os cartões podem ser adquiridos na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro JK, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, ou no ponto de cadastramento instalado no prédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), localizada na rua General Osório, no 81, Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com distribuição de 250 senhas diárias.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• COM CARD CIDADÃO: não exige documentação.

• COM CARD MELHOR IDADE: é necessário apresentar cópias do RG CPF, comprovante de

endereço atualizado (30 dias) e folha resumo do cadastro único (CadÚnico).

• COM CARD Acessibilidade e Acompanhante: é necessário apresentar cópia do RG CPF,

comprovante de endereço atualizado (30 dias), formulário de solicitação preenchido pelo

especialista, cópia do laudo médico atualizado (um ano) e folha resumo do CardÚnico.

• COM CARD Cartão Estudante: é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de

endereço atualizado (30 dias) e cópia da declaração escolar.

• COM CARD Cartão Vale-transporte: deve ser solicitada pela empresa e, posteriormente,

cedida ao colaborador. Desta forma, deve ser feito contato com a central 0800 591 5067, de

segunda à sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO