EDUCAÇÃO – Profissionais recebem premiação durante Congresso Municipal

Prêmios são reconhecimento e valorização às práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais

Nesta sexta feira (25), durante a programação do IV Congresso Municipal de

Educação, a Prefeitura de Porto Velho entregou a premiação aos vencedores dos concursos denominados “IV Prêmio Boas Práticas” e “I Prêmio Inovação na Gestão Escolar”.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), os dois prêmios são distintos e buscam reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas e ações inovadoras dos professores e gestores da rede municipal de ensino.

Segundo a secretária da Semed, Gláucia Negreiros, a edição do “Boas Práticas”, a exemplo das edições anteriores, contou com premiação para as dez melhores iniciativas pedagógicas entre professores da rede. O prêmio para os vencedores é uma viagem de visita técnica para conhecer as boas práticas de sucesso de outro município do Brasil.

Já o “Inovação na Gestão Escolar” é direcionado para gestores e equipe de

profissionais de Educação lotados nas unidades escolares. Cada equipe pôde inscrever até três participantes. A premiação também é uma viagem técnica para uma cidade fora do estado de Rondônia onde há um programa de ação escolar referência nacional em gestão inovadora.

Os vencedores receberam das mãos da secretária da Semed, Gláucia Negreiros, da adjunta Paula Ramos e da deputada estadual eleita, Ieda Chaves, um cheque simbólico, sinalizando a viagem nacional.

PRÊMIO BOAS PRÁTICAS

Entre os 20 temas selecionados e apresentados na etapa final, os projetos inscritos por professores vencedores trataram da integração em sala de aula, alfabetização, leitura e escrita, folclore, evasão escolar e outros temas.

O professor Sebastião Rodrigues, da Escola José Augusto, ficou em 1º lugar. Ele apresentou um projeto de biblioteca em sala de aula para melhorar a leitura de alunos do 1º ao 5º ano. Márcio Pietre Cruz, da Escola São Pedro, conquistou o 2º lugar e a professora Elaine Dias, da Escola Flor do Piquiá, ficou na 3ª colocação.

Para Márcio Pietre, que apresentou um projeto de recomposição da aprendizagem pós-ensino remoto, o prêmio significa uma recompensa pelo seu trabalho. “Estou muito orgulhoso por ter passado por essa fase e estou muito mais orgulhoso por conseguir desenvolver com os meus alunos todas as habilidades após a pandemia. Estou mais feliz por eles do que por mim”, acrescentou.

“Esse prêmio é um reconhecimento do trabalho, não só meu, mas da escola, dos alunos e dos professores. É uma forma de incentivo para todos, já que o projeto é uma forma de estimular os alunos a lerem os livros em casa”, destacou Rodrigues.

Os demais premiados do concurso foram: Mirian Daiane, Escola Senador Olavo Pires; Francisca Joelma Souza, Escola Meu Pequeno Jhony; Helen Daiane Aguilar, Escola Manoel Aparício Nunes; Célia Cristina Oliveira, Escola Estela de Araújo Compasso; Ana Cecília Dias, Escola Canto do Uirapuru; Sandra Moretti, Escola Senador Olavo Pires; e Maria Michele Maia, professora da Escola Ulysses Soares.

PRÊMIO INOVAÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR

Entre as finalistas, os projetos que tiveram as melhores notas do corpo de jurados e foram vencedoras, são as escolas Pé de Murici (1º lugar), Cosme Damião (2º Lugar) e Esperança (3º Lugar). Essas escolas foram campeãs do prêmio Inovação na Gestão Escolar 2022.

A ação escolar classificada com a maior nota teve como tema a merenda escolar. “Sem merenda não dá, então não vamos desperdiçar”, gerida pela diretora Gracilene Pimenta, abordou um tema bem atualizado, já que vivemos uma época em que o desperdício de alimento é um fator de grande impacto social.

“É um tema que precisa de intervenção para que não aconteça. O nosso país está entre os 10 que mais desperdiça alimentação no planeta e a merenda é muito importante para a comunidade escolar, pois muitas crianças, infelizmente, não tem outra refeição a não ser essa. Em minhas ações para evitar o desperdício, foram mobilizados alunos, merendeiras, nutricionistas e pessoal de apoio para que não jogassem a comida de sobra toda fora e que as crianças também fossem servidas de acordo com a sua necessidade alimentar, entre uma série de outras medidas que economizaram a verba direcionada para essa finalidade nutritiva”, explicou Gracilene, primeira colocada no prêmio.

