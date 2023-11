EDUCAÇÃO Vencedores do Prêmio Boas Práticas na educação municipal visitam escolas modelo

Professores e gestores escolares estiveram no Maranhão e Alagoas para conhecer práticas exitosas na educação

Os vinte vencedores da 5ª edição do prêmio Boas Práticas, que foram reconhecidos durante a solenidade de abertura do VI Congresso Municipal de Educação, estiveram visitando a ilha de Fernando de Noronha-MA e Maceió-AL. O prêmio é uma iniciativa da Prefeitura e busca incentivar e selecionar projetos que facilitem o acesso à educação no ambiente escolar. Esse ano foram duas categorias com dezenas de inscrições de programas executados por professores e gestores nas escolas municipais. Eles passaram pela apuração da banca examinadora na etapa final, e foram escolhidos os 20 vencedores, dez de cada prática profissional.

“O concurso Prêmio Inovações na gestão escolar na rede municipal de ensino de Porto Velho tem como objetivo identificar as práticas de gestão escolar bem-sucedidas, que buscam inovar e contribuir para o melhoramento dos serviços prestados à comunidade escolar, além de disseminar as melhores iniciativas que foram identificadas como práticas de gestão bem-sucedidas e inovadoras dentro e fora da sala de aula”, enfatiza Gláucia Negreiros, titular da pasta de Educação.

“Como reconhecimento em 2023, os gestores foram premiados com uma viagem, acompanhados pela equipe técnica da secretaria, para explorar e compartilhar boas práticas em Fernando de Noronha e Maceió, onde há escolas que mesmo com pouco recurso tem praticado o bom uso da pedagogia aplicada e da gestão de escolas longe dos cartões-postais que existem nessas cidades”, completou.

Os trabalhos foram avaliados por uma banca técnica formada por integrantes da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO) e Conselho Municipal de Educação (CME). O resultado com o nome dos vencedores foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM). “A premiação esse ano foi uma visita técnica às cidades mencionadas, onde os servidores tiveram a oportunidade de conhecer as práticas educacionais exitosas que se tornaram referências nacionais na educação infantil e fundamental. Os vinte trabalhos foram premiados, ainda, com certificado de vencedor e despesas inclusas”, destaca Juliene Rezende, diretora de políticas educacionais na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com a Semed, a visita técnica teve a duração de cinco dias e, tanto professores quanto gestores escolares, já se encontram em Porto Velho, onde aplicarão os conhecimentos adquiridos nessa experiência. “O professor ganha com a oportunidade de ampliar a sua experiência dentro do seu campo de trabalho e também trazer informações e ações inovadoras para dentro da nossa rede de ensino”, finalizou Gláucia Negreiros.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO