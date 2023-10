EDUCAÇÃOAluna da rede municipal vence concurso cultural de redação

Teatro Banzeiros foi o palco das apresentações musicais

Encerrando a programação da Semana do Idoso, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), sob a coordenação do Centro de Convivência do Idoso (CCI), promoveu o Show de Talentos, realizado na manhã desta terça-feira (10), no Teatro Banzeiros.

“Iniciamos a Semana do Idoso com os jogos internos do CCI, depois o concurso de Miss e Mister, concurso de dança e encerramos com essa bela apresentação musical. Agradeço à participação de todos e ao trabalho da equipe da Semasf e do Centro de Convivência do Idoso”, disse o secretário da Semasf, Claudi Rocha.

Raimunda Passos, de 77 anos, foi a vencedora do concurso. Ela cantou a música “Poema”, de Renato Guimarães. Em segundo lugar ficou Maria Gorete e a terceira colocada foi Emília Nascimento. Todas as concorrentes fazem parte do CCI, que atende cerca de 670 idosos em uma série de atividades.

Somente mulheres se apresentaram no concurso musical, que contou com a parceria do curso de bacharelado em Música da Faculdade Metropolitana, com o Luiz Carlos Freire, coordenador do curso e sua equipe, fazendo os ensaios e o acompanhamento musical das apresentações.

APRESENTAÇÃO

Quem roubou a cena em uma apresentação especial foi José Félix, de 77 anos. Ele é enfermeiro aposentado do Hospital de Base e da UPA Leste e cantou duas composições de sua autoria: Carnaval na Lua e Minha Seresta.

“Faz dois anos que frequento e participo das atividades do Centro de Convivência do Idoso, todas às sextas-feiras. Também frequento o Sesc, às segundas e terças. Acho muito importante ter esse espaço pra gente fazer atividades, para interagir com outros idosos e poder ter momentos de alegria e de descontração”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO