Saero mede o nível de aprendizagem de todos os alunos da rede pública de ensino

Para implantar um sistema permanente de avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, que subsidie as secretarias municipais e estadual de Educação nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional, alunos dos 2º, 3º, 5º e 9º anos estão sendo avaliados pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Gláucia Negreiros, são 15.493 estudantes na rede municipal, que estão fazendo provas. “São avaliações de Matemática e Língua Portuguesa, e em três dias, todos os alunos terão passado por essa avaliação do Saero 2023. No ano passado nossos alunos foram destaques, obtendo os melhores desempenhos em oito das dez escolas com as melhores notas. Esse ano, a expectativa é avançar mais ainda com as notas”, disse otimista a titular da pasta.

“O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Rondônia (Idero), depende da composição, em conjunto com as taxas de aprovação verificadas pelo Censo Escolar, e demais indicadores mensurados a partir desse processo avaliativo”, comentou Juliene Rezende, diretora de Políticas Educacionais da Semed.

“Vamos verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e das turmas do ensino médio no baixo Madeira, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas, e às unidades escolares, informações que subsidiem a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto

de cada escola, em especial a correção do fluxo escolar e a aquisição das aprendizagens essenciais definidas pelo referencial curricular”, completou.

Segundo a Semed, as provas avaliativas serão aplicadas até quinta-feira (23) para 5.528 alunos do 2º ano, 5.042 alunos do 3º ano, 4.673 alunos do 5º ano e 250 alunos do 9º ano.

O QUE É SAERO?

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero) é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia, que tem como propósito fortalecer o regime de colaboração entre o estado e municípios, bem como fornecer subsídios pedagógicos às secretarias nas tomadas de decisão referentes à politica educacional.

Texto: Géri Anderson

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO