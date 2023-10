Unidade de ensino é conhecida por acessibilidade e atividades extraclasse

Com quase 40 anos de história, a Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Marise Castiel é uma das mais antigas e tradicionais unidades de ensino de Porto Velho. A escola, que funciona na região central da capital, atualmente atende cerca de 360 alunos da educação infantil.

Há mais de 30 anos no magistério, a professora Ruth Monte trabalha há 13 na Escola Marise Castiel. A rotina com as crianças e as particularidades que só o ensino infantil proporciona conquistaram o coração dela.

“Eu iniciei na carreira de professora muito cedo. Passei pelo ensino estadual, mas o que me arrebatou mesmo foi o ensino infantil. Normalmente, eu fico três anos com uma turma inteira, essa aqui mesmo estou há quase dois anos com eles. Ver a evolução e o desenvolvimento de cada um é apaixonante”, declara a professora.

A EMEI Marise Castiel tem a sua sede no bairro Pedrinhas e é conhecida por desenvolver inúmeras atividades pedagógicas com os alunos. Além disso, é um exemplo do modelo de educação especial. Dos cerca de 360 estudantes, 24 recebem acompanhamento dentro da sala de aula. A maioria é portadora do espectro autista e uma criança com síndrome de down.

PLANEJAMENTO

O trabalho pedagógico desenvolvido com os estudantes é de acordo com o planejamento que a escola faz a cada 15 dias. Na última semana, por exemplo, os alunos desenvolveram a festa da primavera, além de participarem de atividades alusivas ao trânsito.

Por ser um prédio com longa tradição, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) implantou melhorias estruturais, como a ampliação do refeitório e, em breve, planeja outras reformas físicas no local.

Para Felipe Silveira de Lima, que assumiu recentemente a direção da Escola Marise Castiel, o trabalho desenvolvido na unidade, por meio dos servidores e com a participação efetiva dos pais, deixará um legado ao longo de toda a vida dos estudantes.

“A educação infantil é o momento em que a criança aprende a socializar, a desenvolver a coordenação motora e tudo o que diz respeito à fase da primeira infância. Por isso, o resultado de uma boa educação é o que vai contribuir para a personalidade dos nossos estudantes no futuro”, acrescenta o novo diretor.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO