Objetivo do programa é alfabetizar todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental

Seguindo com as ações estratégicas que buscam alavancar os resultados da educação no município de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, na tarde da segunda-feira (21), a VII reunião do Comitê Gestor do Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa. Esse já é o terceiro encontro realizado somente no ano de 2023.

As pautas principais da reunião foram os resultados do Avalia Porto Velho/2023 e a aplicação das avaliações para alunos do 5ª e 9º anos, que estão se preparando para o Saeb Avança Ideb; ações do programa Banzeiro do Saber, documentos para equidade racial e resultados parciais sobre o Alfabetiza Porto Velho, acompanhamento e monitoramento das escolas em 2023 e apresentação de dificuldades encontradas desde a implantação do programa.

O encontro aconteceu na sede da secretaria e contou com a participação do presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Paulo Cury Neto. “Houve motivos para a criação desse programa, imagino que todas as unidades da federação tenham experimentado um retrocesso durante o período da pandemia de covid-19, então, estamos acompanhando os métodos aplicados pela gestão municipal de educação para a recuperação da aprendizagem nas escolas, pois é muito importante que os alunos dessa fase escolar tenham uma atenção especial para não comprometer o futuro do país”, disse.

A secretária Gláucia Negreiros falou da importância do trabalho em equipe. “O que nos resta é avançar, por isso a importância de trazer pessoas, ter esse assessoramento para que a gente possa avançar. Eu parabenizo a todos nós, que estamos trabalhando de forma colaborativa em busca de um aprimoramento”, comentou a titular da pasta de Educação.

O encontro contou também com a presença de Rita Paulon, consultora do Tribunal de Contas. “O TCE elegeu Porto Velho como pioneiro para este programa. Estamos procurando induzir que a gestão seja orientada a resultados, que faça avaliação e monitoramento e que ela se envolva com a formação dos profissionais da Educação”, declarou.

ALFABETIZA PORTO VELHO

O Programa Alfabetiza Porto Velho, instituído na rede municipal de ensino, teve início em 2021 e tem como objetivo alfabetizar todas as crianças da rede até o 3º ano do ensino fundamental conforme os pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular do Estado de Rondônia (RCRO).

Ao todo, 23.657 alunos estão sendo monitorados pelo programa e, destes, mais de 84% fizeram a última prova do Avalia Porto Velho, que incluiu as disciplinas de matemática e português. De acordo com o resultado, o avanço foi registrado esse ano em turmas do segundo ao quinto ano do fundamental I. Do sexto ao nono ano, o aumento da média está em diagnóstico de alerta, com menos avanços expressivos.

“Temos usado os dados do ano passado para comparar e notamos o crescimento no processo de alfabetização. Podemos dizer que avançamos bastante”, disse a secretária Gláucia.

PARCERIA

A elaboração do Programa nasceu por meio de um esforço conjunto e colaborativo da Semed, com o apoio técnico do TCE-RO, para melhorar os processos de alfabetização nas escolas da rede, contribuindo e apoiando as unidades escolares para que a alfabetização aconteça na idade certa.

Para que os resultados na alfabetização sejam obtidos, a Semed, com o suporte do TCE, vem realizando a formação de professores multiplicadores alfabetizadores em toda a rede, que alcançam os demais professores e que atuam especificamente com a alfabetização.

COMITÊ GESTOR

“Nós temos toda uma rotina de evidenciar se o programa está alcançando êxito ou não, através do monitoramento mensal dos resultados de alfabetização da rede por meio de instrumentos que são disponibilizados aos professores e supervisores escolares. E essas reuniões de comitê acontecem a cada dois meses. Estamos sempre buscando caminhos para melhorar a aprendizagem e as avaliações apontam para onde ir”, explicou Fernanda Souza, coordenadora do programa.

METAS

Somados, os alunos dos três primeiros anos chegam a um total de aproximadamente 15 mil crianças na rede municipal de ensino. No Programa Alfabetiza foram estabelecidas as seguintes metas: alfabetizar 85% das crianças até o final do 1º ano; alfabetizar 100% dos alunos até o final do 2º ano e promover a ampliação da leitura e compreensão de textos de todos os alunos do 3º ano do ensino fundamental.

Texto: Géri Anderson

Foto: Géri Anderson

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO