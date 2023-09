Semusb firmou parcerias com outras entidades e mobilizou uma equipe para monitorar e esvaziar os recipientes

Focada no compromisso de preservação do meio ambiente e promoção de eventos sustentáveis, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), realizou uma grande operação para garantir a limpeza exemplar durante o Fest Verão Calderita, que aconteceu no último final de semana.

“Estamos comprometidos em manter nossa cidade limpa e preservar o meio ambiente. O Festival de Praia Calderita é um evento maravilhoso, e queremos garantir que ele seja apreciado por muitos anos, sem causar danos ao nosso ecossistema”, disse o secretário Cleberson Pacheco (Semusb), que ficou satisfeito com o sucesso da operação e com a colaboração do público.

A operação envolveu a instalação de lixeiras estrategicamente posicionadas em toda extensão da praia onde era realizado o festival. Além disso, a Semusb firmou parcerias com outras entidades e mobilizou uma equipe de servidores que permaneceu o tempo todo no local, realizando a limpeza, monitorando e esvaziando os recipientes. Desta forma, garantiu que o espaço ficasse o tempo todo livre de resíduos.

“Além disso, a Semusb promoveu a conscientização sobre a importância da reciclagem e da disposição adequada dos resíduos entre os frequentadores do festival, distribuindo materiais informativos e incentivando a separação do lixo reciclável”, acrescentou Cleberson Pacheco.

O secretário disse ainda que graças aos esforços da secretaria e da comunidade local, o Festival de Praia Calderita foi um sucesso em termos de entretenimento e também de responsabilidade ambiental. “A ação exemplar da Semusb demonstra que é possível realizar eventos de grande porte de forma sustentável e consciente, servindo como um exemplo inspirador para outras cidades e festivais”.

FESTIVAL

O Festival de Praia Calderita é um dos eventos mais esperados do ano na região, atraindo milhares de visitantes para desfrutar de música ao vivo, esportes aquáticos, comidas típicas e muita diversão. Entretanto, devido a grande quantidade de pessoas reunidas ao ar livre e no mesmo ambiente, é necessária a gestão adequada dos resíduos, medida fundamental para manter o espaço limpo e preservar a beleza natural do local.

ESTRUTURA

A Prefeitura disponibilizou, através da Fundação Cultural, estrutura de palco, som, iluminação, apresentações de DJ e bandas regionais. A programação deste ano incluiu uma edição especial do projeto Arte no Entardecer, do grupo teatral O Imaginário, os palhaços Bozó e Lelé, além de várias outras atrações.

O evento é promovido pela Associação de Moradores e Amigos da Vila Calderita (Amavica) e conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural).

Texto: Augusto Soares

Foto: Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO