EDUCAÇÃOEscola Flamboyant incentiva alunos a produzirem conteúdo literário

No Brasil, a estimativa é de que 71 mil novos casos de câncer de próstata sejam registrados até o final de 2023. O número de óbitos decorrentes da doença estimado é de 15 mil por ano. Apesar dos números crescentes, a falta de informações e uma série de tabus, aliadas ao descaso que a maioria dos homens dá para a sua saúde, acabam tornando a doença tão assustadora e mortal, mesmo com a possibilidade de tratamento e de cura, se o diagnóstico for realizado precocemente.

E no Novembro Azul, mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), numa iniciativa da Coordenadoria de Saúde Ocupacional (CSO), promoveu a palestra educativa “Não para o câncer de próstata. Sim para a vida”, na manhã desta sexta-feira (17), no Prédio do Relógio, com o médico radioterapeuta Marlison Caldas.

O secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, o secretário da Semad, Paulo César Bergamin, a coordenadora da CSO, Evanice dos Santos, participaram do evento. “Estas ações são essenciais para levar informações, alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, para o sucesso no tratamento e na cura. Temos a opção de atendimento aqui em Porto Velho e precisamos nos cuidar”, disse Jurado.

O médico enfatizou na palestra a importância de se fazer os exames preventivos do PSA e do toque retal, para os homens acima de 45 anos, como fundamentais para a identificação de qualquer alteração na próstata. “Os dois procedimentos combinados são decisivos para um diagnóstico mais preciso. Quanto mais cedo se identificar alguma alteração, maiores são as chances de tratamento e cura. Um em cada seis homens vai ter problemas na próstata, portanto, é preciso quebrar tabus e se cuidar”, disse Marlison Caldas.

Essa ação tem sido desenvolvida já há três anos, atingindo servidores de diversas secretarias da Prefeitura, levando especialistas para informar acerca da prevenção ao câncer de próstata, entre outras campanhas realizadas ao longo do ano pela Semad.

