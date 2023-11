EDUCAÇÃOInício da Chamada Escolar em Porto Velho é adiado para a próxima quinta-feira (23)

Diante de problemas no sistema, Semed adia o início das inscrições, que é feita na modalidade on-line

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que a Chamada Escolar 2024 em Porto Velho será adiada para a próxima quinta-feira (23) mediante problema técnico no sistema de inscrições on-line.

De acordo com a secretária titular da pasta de educação, Gláucia Negreiros, a Semed resolveu adiar o início das inscrições, que é feita na modalidade on-line. “Estamos aguardando a equipe técnica ajustar o sistema e a previsão é que volte a funcionar na próxima quinta-feira (23), data em que iniciaremos oficialmente a Chamada Escolar para os alunos que não fazem parte da rede municipal. Pedimos desculpas pelo transtorno e aproveitamos para tranquilizar todos os pais e responsáveis, pois haverá tempo hábil para que todos possam efetuar essa pré-matricula”, comentou a secretária.

A organização da Chamada Escolar é destinada exclusivamente a estudantes que não estão matriculados na rede pública municipal de ensino e residentes na zona urbana, e aos estudantes que estão fora de sala de aula. O número de vagas será contabilizado pelas escolas e enviado à Semed, após o reordenamento de estudantes com o encerramento do ano letivo de 2023.

Terão prioridade às vagas, de acordo com a disponibilidade nas unidades escolares, as crianças que apresentarem as especificidades com documentos comprobatórios, de pessoas com deficiência (PCD), crianças que estejam sob a guarda de mulher vítima de violência doméstica ou familiar, famílias beneficiadas pelo Programa Federal “Bolsa Família”, famílias com mães economicamente ativas, que morem próximo à escola e que tenha irmão (ã), já matriculado na unidade escolar.

INSCRIÇÕES

No ato da inscrição on-line, o responsável legal deverá ter em mãos os seguintes documentos ou informações:

– Certidão de Nascimento da criança/adolescente;

– Número do CPF da criança/adolescente;

– Cartão do SUS;

– RG e CPF do responsável legal;

– Comprovante de endereço;

– Cartão do Programa Bolsa Família, se for beneficiário;

– Número de telefone para contato;

– Endereço de e-mail;

– Se estudante, Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade.

Durante a inscrição, o responsável poderá selecionar até três opções de escolas, observando sempre a localização nas proximidades de sua residência. É importante ressaltar que a Chamada Escolar não é matrícula. Isto é, após a divulgação dos resultados das vagas, os pais ou responsáveis deverão realizar as matrículas.

