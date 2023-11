EDUCAÇÃOPorto Velho vai sediar Encontro Estadual de Secretários e Secretárias da Undime-RO

Encontro acontece no Teatro Banzeiros nos dias 16 e 17 de novembro

Nos dias 16 e 17 de novembro, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o Conselho Municipal de Educação, vai receber as secretárias (os), conselheiros e técnicos de todo o estado de Rondônia. Os dois dias de encontro vão contar com uma intensa programação, com a participação de técnicos do Tribunal de Contas do Estado, entre outros convidados.

O evento é uma iniciativa da União dos Dirigentes Municipais de Educação de RO (Undime-RO), e tem trazido importantes resultados para o fortalecimento da educação nos municípios de Rondônia. O encontro acontece no Teatro Banzeiros e a programação inclui temas de interesse para todos os dirigentes municipais de educação, bem como para os corpos técnicos das prefeituras que atuam na área educacional.

A vice-presidente da Undime em Rondônia – titular da pasta de educação em Porto Velho –, Gláucia Negreiros, comentou que o evento tem o objetivo de buscar melhorias e soluções para uma educação com equidade e qualidade em todos os municípios. “São discutidos as principais pautas da educação no momento, como o novo Fundeb, por exemplo, tem ainda os casos de sucesso na educação, esse ano nós vamos usar como referência a educação infantil do município de Mogeiro-PB, vamos pautar também a Educação Conectada e o programa Aprender Valores, entre outros temas importantes durante os dois dias do encontro estadual”, frisou.

