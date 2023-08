EDUCAÇÃOPrefeitura divulga inscrições homologadas para a 5ª edição do Prêmio Boas Práticas Pedagógicas

Ação visa incentivar e valorizar o protagonismo dos professores e gestores escolares

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a lista das inscrições homologadas para a 5ª edição do Prêmio Boas Práticas Pedagógicas, conforme o Edital nº 001/2023, publicado em junho deste ano no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.

O objetivo do prêmio é valorizar, destacar, fomentar e incentivar o protagonismo dos professores e gestores escolares em suas práticas, com foco na melhoria da educação no município. “São experiências educativas e de gestão, voltadas ao desenvolvimento do aprendizado dos alunos e que implementam o programa pedagógico”, afirmou a secretária Gláucia Negreiros (Semed).

Entre os 38 projetos homologados estão os seguintes: Leitura com Estímulo na Educação Especial através da Tecnologia e Prática Complementar; Corpo em Movimento na Educação Infantil. “Aventuras no Mundo do Movimento”; Educação Ambiental: Desenvolvimento e Cuidados com Horta Escolar no ensino Infantil; Bullying: Prevenir Prevenção Melhor que Vitimizar; Emoções em Cores: Cultivando o Bem-estar Escolar e o projeto intitulado A Música como Método de Aprendizagem de Língua Inglesa.

Na edição do ano passado, o prêmio abordou o ensino remoto ou híbrido, que incentivava superar desafios para reconhecer e valorizar a inovação das práticas pedagógicas pelos profissionais da educação, por ocasião do isolamento social provocado pela covid 19.

PARTICIPANTES

Participam somente os profissionais da educação infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendimento educacional especializado e do ensino fundamental, desde que estejam trabalhando em escolas da rede municipal.

A comissão escolhe 20 finalistas, mas somente dez trabalhos são premiados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

