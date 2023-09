EDUCAÇÃOPrefeitura divulga resultado da 2ª etapa do Prêmio Inovações na Gestão Escolar 2023

São 18 projetos homologados pela Semed

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou na quinta-feira (28) o resultado da 2ª etapa do Prêmio Inovações na Gestão Escolar. São 18 projetos homologados pela Semed.

Os projetos buscam reconhecer atividades de gestores que tiveram impacto positivo na comunidade escolar. “O Prêmio Inovações na Gestão Escolar tem como objetivo incentivar, ainda mais, as melhorias na qualidade de ensino na rede municipal, buscando o reconhecimento das atividades de gestores que tiveram impacto positivo na rede municipal escolar”, comentou a secretária da Semed, Gláucia Negreiros.

As inscrições foram realizadas no período de 26 de junho a 31 de julho, exclusivamente através do e-mail eletrônico: [email protected]. Serão premiados três projetos e a premiação será uma visita técnica a outro estado do país, em que participarão três representantes de cada equipe finalista, conhecendo práticas exitosas no âmbito educacional.

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO